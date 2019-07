YouTube viral: esto es lo que te ocurriría si intentas ingresar al Área 51 [VIDEO]

Desde hace varios días, un evento creado en redes sociales con el fin de invadir las instalaciones del Área 51 viene causando furor entre cientos de miles de usuarios, por lo que un video publicado en YouTube por el popular canal ‘DrossRotzank’ explica a detalle qué es lo que sucedería si una persona intenta ingresar a este lugar ubicado en Nevada, Estados Unidos.

Más de un millón de internautas de todo el mundo han colocado que asistirán a un polémico evento de Facebook llamado “Storm Area51, They can’t stop all of us” (“Tormenta en el Área 51, no pueden detenernos a todos”, por su traducción al español), el cual está programado para el próximo 20 de setiembre y tiene como objetivo principal ingresar aquella zona restringida.

En el video viral de YouTube, Dross comienza explicando que esta es una base ultra secreta de los Estados Unidos, la cual se encuentra rodeada de misterios, pues miles afirman que ahí se esconden secretos sobre extraterrestres, ovnis y también creación de armas sumamente poderosas.

Instantes después indica que ningún civil, militar, capitán, coronel o general de la armada de Estados Unidos puede ingresar al Área 51 a menos que tenga autorización por los servicios de inteligencia de dicho país. Para evitar la visita de habitantes no deseados, han colocado decenas de señales que advierten el peligro de recorrer distintas rutas del desierto de Nevada que llevan a esta base.

Para mostrar mejor lo que sucedería, el youtuber decidió mostrar dos videos en los cuales aparecen personas que pasaron por alto estas señales y fueron interceptadas por militares, los cuales los apuntaron con enormes armas y lo amenazaron con arrestarlo y ponerles una multa. Este clip compartido en YouTube ha tenido miles de reproducciones y todo tipo de reacciones y comentarios de miles de internautas.

Sumado a todo esto, el gobierno de Estados Unidos se pronunció al respecto de este evento y advirtieron lo siguiente en diversos medios locales: “Disuadimos a cualquiera a intentar ingresar a esta hora donde entrenamos a las fuerzas armadas estadounidenses”.

