YouTube viral: buzo capta a extraña criatura en las profundidades del mar y su aspecto lo deja en shock [VIDEO]

Un video compartido en YouTube se ha vuelto viral y ha provocado que miles de internautas queden completamente impactados, pues muestra el momento exacto en el que un buzo se sumerge hasta las profundidades del océano y se topa con unas misteriosas criaturas. La insólita escena ocurrió en la isla de Weh, en Indonesia, y se volvió tendencia rápidamente.

A diario se ve en YouTube y otras redes sociales miles de videos que muestra a extraños animales captados por cámara de celulares o de seguridad. En algunas ocasiones estas criaturas pueden ser identificas, sin embargo, en otras la identidad aún es un misterio.

En esta grabación publicada en YouTube se puede ver como un buzo decide entrar a los más profundo de las aguas de la isla de Weh y halla un par de raro animales muy cerca de unas rocas. En los primeros segundos del video viral se aprecia de cerca a uno de estas criaturas, las cuales a primera vista lucen extrañas, pero con el pasar de los segundos se revela que en realidad son unas anguilas morenas.

Instantes después de identificarlas, el hombre decide acercarse unos metros más para grabarlas mejor. Las anguilas, al notar que las están observando, deciden juntarse y hacer un gesto que el sujeto jamás olvidará en su vida, pues ambas pegan sus cuerpos y abren las bocas como si estuvieran sonriendo.

El video se publicó en YouTube, donde no tardó en volverse viral. Además generó todo tipo de reacciones entre miles de usuarios de esta y otras redes sociales.

Algunos de los comentarios más destacados de la publicación fueron: “Qué increíbles criaturas se pueden encontrar en el fondo del mar”, “Yo no sé qué haría si me topo con esos animales, lo más probable es que me alejaría lo más rápido posible”, entre otros.

