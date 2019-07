David Lebón y su amor a primera vista con el público peruano (VIDEO Y FOTOS)

Por Carlos Contreras

A las 9:30 de la noche, David Lebón salió con una camisa negra y unos pantalones jeans. De repente, las luces cambiaron de azules a rojas y el publicó no dejó de ovacionar ese nombre que muchos pensaron iba a ser difícil corear en vivo. El ex Pescado Rabioso (con Luis Alberto Spinetta) y ex Seru Giran (con Charly García, Pedro Aznar y Óscar Moro) empezó a tocar su guitarra eléctrica y todos empezaron a vivir una noche inolvidable, a pesar de ser miércoles.

Todo fue grandioso cuando ‘El Ruso’ interpretó la baladita ochentera ‘Esperando nacer’. Hubo lágrimas, abrazos, besos. “¡No puede ser, estoy escuchando en vivo a la voz principal de Seru Giran!”, decía un presente de más de 40 años; mientras que otro más joven sacaba sus discos y le mostraba con ilusión a Lebón. En ese momento, el humo salía con cada letra que interpretaba Lebón y la música reventaba en el Centro de Convenciones Barranco.

Tras las primeras canciones, el reconocido guitarrista mostró su sorpresa por la reacción del público. “Cómo puede ser que me haya tardado tanto en venir a Perú, para verlos”, dijo 'El Ruso’. “Los amo”, continuó al notar que los asistentes coreaban temas como ‘El tiempo es veloz’, ‘Dejá de jugar’ y ‘Puedo sentirlo’.

A la mitad de la presentación, David Lebón, de 67 años, pidió una tregua. La gripe lo tenía atrapado. Fue entonces que se retiró del escenario por un momento y los más de 300 fanáticos no dejaron de corear su nombre. “¡Eres grande, David!", “No te mueras nunca, capo”, le gritaban.

David Lebón regresó al escenario y todos lo aplaudieron. “En verdad, que la gripe nos está matando, pero seguimos”, dijo. Entre las canciones donde lució su genialidad con la guitarra estuvo ‘Parado en medio de la vida’ y ‘San Francisco y el Lobo’. En un momento, la producción mostró videos de su nuevo disco Lebón&Co, donde interpreta sus temas con Julieta Venegas, Fito Páez, Coti y Pedro Aznar.

A las 11 de la noche faltaban todavía algunos temas por cantar cuando Lebón advirtió que ya el concierto debía acabar porque no podía con el malestar. “Se vienen dos canciones más”, dijo, pero en verdad fueron tres. Al cierre, interpretó la hermosa canción ‘Seminare’, regalo de su viejo amigo Charly García, y volvieron las lágrimas, los abrazos, los besos. Tras esa escena, Lebón se fue y el público estuvo satisfecho y feliz.

Dicen que así son los amores a primera vista. Y así fue el de David Lebón con el público peruano.