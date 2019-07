YouTube viral: pescadores navegan a través de enorme río y se topan con una aterradora criatura [VIDEO]

Un video publicado en YouTube se ha vuelto viral y ha provocado que miles de internautas queden aterrados, pues muestra el momento exacto en el que un grupo de pescadores navega por un vasto río de Australia y se topan con una espeluznante criatura que los dejó en shock. La insólita escena se hizo rápidamente tendencia en diversas redes sociales.

A diario se puede ver en YouTube y otras plataformas de Internet miles de videos, donde pueden ser vistas misteriosas criaturas. En algunas ocasiones se logra identificar el animal que protagoniza el clip, pero en otras la identidad de estas bestias se convierte en un misterio.

En este caso una grabación dejó ver como un grupo de personas, que viajaban en una embarcación a través del río Torrens, se toparon cara a cara con un enorme animal. En los primeros segundos se puede apreciar a uno de los pescadores arrojando al agua un pedazo de pescado como carnada, lo que provoca que instantáneamente una criatura se aproxime.

Un momento después, en el video viral de YouTube, se ve como un reptil asoma la cabeza con el objetivo de ingerir el alimento. Tras esto, sale del agua dando un gran salto y es ahí cuando se puede observar que en realidad se trata de un enorme cocodrilo, el cual está muy hambriento, por lo que hace hasta lo imposible para conseguir el trozo de pescado.

La insólita fue compartida en YouTube y no tardó en volverse tendencia, teniendo miles de reproducciones y generando todo tipo de reacciones entre miles de usuarios.

Algunos de los comentarios más destacados del video fueron: “Qué enorme criatura, no sé qué haría si me topo con algo así”, “Es impresionante como salta ese enorme cocodrilo”, “Al inicio creí que se trataba de un animal raro, pero cuando vi su cabeza me di cuenta que era un cocodrilo, pero igual me inspiró temor”, entre otros.

Mira el video viral de YouTube