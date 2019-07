Facebook viral: logran ingresar al Área 51 sin autorización y graban su cruel experiencia [VIDEO]

Lo que comenzó como una broma, terminó en una terribe experiencia. En Facebook, se volvió viral un video que es protagonizado por un par de osados jóvenes, quienes no escatimaron y grabaron su ingreso al temido Area51, en Estados Unidos.

Se estima que más de un millón de usuarios se han inscrito en una peculiar publicación de Facebook, donde llama a ‘tomar’ el Area 51 llamado “Storm Area51, They can’t stop all of us” (“Area51, ellos no nos pueden detener a todos”, en español), y se tiene prevista a ocurrir el próximo 20 de setiembre.

También conocida como Groom Lake, es un destacamento de la Base de la Fuerza Aérea de Nellis, ubicado al sur de Nevada. En diferentes ocasiones se ha explicad que su finalidad es apoyar el desarrollo e investigación de la armada estadounidense.

Sin embargo, su característica hermética ha provocado que en Facebook, y en general todo Internet, se especule teorías de conspiración y sobre el fenómeno ovni que se llevaría a cabo dentro de sus instalaciones.

Ante el furor por el tema del Area51, recientemente volvió a tener vigencia una publicación en Facebook, registrado años atrás, donde se muestra la ‘aventura’ vivida por un par de jóvenes que ingresaron sin autorización a las remotas tierras, haciendo caso omiso a uno de los primero carteles de advertencia.

Sin embargo, su experiencia tuvo poco de cordialidad cuando fueron vistos por los guardias del Area51. Las imágenes de Facebook, permiten ver cuando los jóvenes descienden de sus vehículos y hablan que ven a francotiradores apuntándolos.

Momentos después, aparece una unidad de la Fuerzas Amadas de Estados Unidos para realizar las pesquisas correspondientes. Luego de largos minutos de tensión, los uniformados increpan a los forasteros que se marchen si no desean más problemas.

A continuación, el video viral desde una publicación en YouTube: