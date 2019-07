WhatsApp: se entera que su amiga está conquistando a su ex novio y le manda una dura respuesta [VIDEO]

¿Qué harías en su lugar? Miles de usuarios han quedado identificados luego de leer una historia de WhatsApp en la que se nos narró el amargo momento que vivió una joven al recibir un mensaje de su amiga, quien le solicitaba su consentimiento para conquistar a su ex pareja; sin embargo, esta tuvo una épica respuesta que fue ovacionada por todos.

Tal y como se puede apreciar en las capturas de pantalla en WhatsApp, una chica recibió un mensaje de su mejor amiga, donde le confesaba que le “gustaba” su ex novio, ya que le parecía un chico lindo. Además de preguntarle, sino le importaba que ellos inicien una relación sentimental. La historia se compartió en YouTube y el desenlace sorprendió a miles de usuarios en México, España y Estados Unidos.

“No me importa, inténtalo”, fue el mensaje que la joven le escribió a su amiga, quien le dejó muy en claro que su ex novio es cosa del pasado. Sin embargo, esta no se quedó con los brazos cruzados y le escribió a su ex para amenazarlo que ni intente hacerle daño a su mejor amiga como lo hizo con ella.

La respuesta del ex novio fue determinante: “yo no la estoy conquistando, es ella la que me escribe”, sentenció. El peculiar mensaje fue suficiente para que la iracunda mujer ponga distancia de su mejor amiga con una épica frase, que resonó en las redes sociales y más de uno se sintió identificado en WhatsApp.

Además, en la conversación de WhatsApp que la mujer mantuvo con su ex novio se aprecia cuando él intentó rehacer su relación sentimental; sin embargo, a ella poco o nada le importó, ya que se sintió traicionada por dos personas que fingieron quererla.

El polémico desenlace que compartió la página “Historias de texto” provocó todo tipo de reacciones y comentarios en miles de usuarios de diversas redes sociales. Si quieres leer la conversación completa, te invitamos a que revises la galería de fotos, el cual se encuentra en la parte superior de esta nota.

Mira el video viral de la conversación de WhatsApp: