YouTube viral: ‘Batman’ rescata animales que están por ser sacrificados y busca familias que los adopten [VIDEO]

Llegó el héroe que demandaba la ciudad. Gracias a una publicación en YouTube se conoció el caso de un peculiar ‘Batman’ de Estados Unidos que rescata animales que están próximos a ser sacrificados y enviarlos a un hogar donde se colmarán de amor.

El ‘Batman’ de los animales y principal protagonista de esta noble historia difundida en YouTube, fue identificado como Chris Van Dorn, de 27 años. Conforme detalla el video viral, todo comenzó cuando su padre adoptó un perro rescatado y le sirvió de inspiración para repetir la acción años después.

Para realizar este loable acto, el joven enfunda en el traje de su superhéroe favorito y acude a diversos refugios de animales para rescatar a estos menudos seres que se encuentran programados para ser sacrificados.

No obstante, el joven de Estados Unidos, no termina su rescate con liberar a los animales del refugio, sino que los transporta a diferentes hogares para que los adopten y así le brinden una óptima calidad de vida.

“Cuando comencé, mantenía todo en el anonimato. Firmaba todo como ‘Bruce Wayne’ y no ponía mi verdadero nombre. Mi lema es ‘No es quien soy debajo de la máscara, sino lo que hago lo que me define’”, sostuvo en una entrevista para el portal The Dodo y divulgada en YouTube.

Asimismo, ahora ha salido a mostrar su verdadera identidad porque tiene el objetivo de recaudar fondos para su organización sin fines de lucro ‘Batman4Paws’ y así adquirir nuevas herramientas que le permitan ayudar a más animales.