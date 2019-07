Facebook viral: perro doméstico es atado y can callejero lo libera para llevarlo a conocer su mundo [VIDEO]

Un video compartido en Facebook se ha vuelto viral y ha logrado conmover a miles de internautas, pues muestra el preciso momento en el que un perro callejero decide liberar a un can doméstico que se encontraba atado con una correa a una valla metálica en mitad de una calle. La particular escena no tardó en hacerse tendencia en redes sociales.

A diario en Facebook y otras plataformas se publican miles de videos que tienen como protagonista a animales. Algunas de estos momentos son completamente enternecedores, mientras otros suelen ser graciosos e incluso tristes.

En esta ocasión dos tiernos canes fueron los personajes principales de una grabación que ha dado la vuelta al mundo en cuestión de horas. En los primeros segundos se puede apreciar como un perro callejero ve a un animal de su misma especie atado por lo que decide acercarse y se dispone a liberarlo.

Instantáneamente el can muerde la correa que tiene atado a su compañero a una valla metálica en medio de la calle. Unos se segundos después, en el video viral de Facebook, se observa que el animal por fin logra su cometido y lo libera.

En un primer momento, el perro doméstico se niega a moverse pese a haber sido puesto en libertad, sin embargo el otro can se rehúsa a verlo en el mismo lugar y toma un lado de la correa con sus dientes para hacerlo caminar con el objetivo de hacerlo conocer su mundo.

El insólito video, que se hizo viral en Facebook y otras redes sociales, tuvo lugar en Stávropol, Rusia y generó todo tipo de reacciones entre miles de internautas. El clip ya cuenta con más de 10 mil reproducciones y la cifra sigue en aumento.

Si quiere ver el este momento que conmovió a todos en Facebook, entonces no dudes en revisar nuestra galería, tan solo debes deslizar la imagen principal hacia la izquierda. No puedes perdértelo. Además te dejamos el video para que puedas ver la escenas por ti mismo.

Mira el video viral de Facebook