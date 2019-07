Acude a supermercado y encuentra filete que se parece a Vladimir Putin [FOTOS]

Un joven acudió a un supermercado, sin imaginar que en la sección de carnes se encontraría con un filete que tiene un gran parecido con Vladimir Putin. El hombre compartió una foto del producto en Facebook y miles de personas en las redes sociales, sobre todo en México, España y Estados Unidos, le han dado la razón.

El autor de este curioso hallazgo que se viralizó en Facebook se llama Matt Gordon, un músico de 39 años que vive en la ciudad de Croydon, en Reino Unido, quien contó los detalles al periódico The Sun.

“Estaba buscando algo de comer, para mi té, y pasé por la sección de carne cuando me detuve en seco. No lo podía creer. Tuve que regresar. El parecido era asombroso. Mi bistec Aberdeen Angus se parecía a Vladimir Putin. Pasé por delante un par de veces y cada vez se parecía más a Putin”, sostuvo Gordon.

Casi no tenía batería en mi teléfono, pero tuve que tomar una foto para mis amigos y cuando se las mostré, estaban impactados. Al final no lo compré; no quería ser responsable de cortar a Vladimir Putin, quién sabe lo que me pudo haber pasado. Podría haber terminado bien cocinado yo mismo", agregó.

El hallazgo realizado por Matt Gordon provocó todo tipo de comentarios en Facebook, algunos aseguran que si tiene cierto parecido al presidente ruso, mientras que otros no están seguros de ello.

“Es una nueva forma de espionaje ruso”, “Lord Putin se encuentra en el lugar menos pensado”, “Yo si hubiera comprado esa carne”, son algunos de los comentarios que los usuarios de Facebook hicieron en la publicación.

Si quieres ver el trozo de carne que tiene un gran parecido con Vladimir Putin que causó conmoción en Facebook, entonces no dudes en revisar nuestra galería, deslizando la imagen principal hacia la izquierda.