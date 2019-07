Facebook viral: mamá pide torta de ‘Moana’ para su hija y le envía una de marihuana [FOTO]

El video se ha vuelto viral en Facebook. Lo que parecía un tierno pedido de una madre a un panadero para celebrar el cumpleaños de su hija que es fanática de Disney, se convirtió en un momento difícil de olvidar para esta mujer que recibió una torta de marihuana en lugar de Moana.

Las fotografías del fail de la panadería han sorprendido y sacado carcajadas a los usuarios de Facebook, quienes aseguraron que era mejor que el pedido original.

Todo ocurrió cuando Kensli Taylor Davis, una joven que vive con su familia en Milledgeville, Georgia, le pidió a su madre que ordenara un pastel de su personaje favorito, la princesa Moana de Disney. Sin embargo, cuando recibió su pedido quedó sin palabras.

“No he tenido la oportunidad de contarles sobre nuestra experiencia este fin de semana con mi pastel de cumpleaños” escribió Kensli en una publicación realizada en su cuenta de Facebook.

Kensly continuó: “Mi mamá me llamó y me pidió un pastel diciéndoles cuánto amaba a Moana. (Porque realmente lo hago) Bueno, no hace falta decir que estas personas pensaron que ella dijo marihuana”.

A pesar del bochornoso error de los panaderos, la agasajada aseguró que el sabor era realmente bueno. Los ingredientes utilizados sirvieron para crear un gran pastel de helado.

“!La mejor historia de pasteles de todos los tiempos! esto es digno de viralizarse!” culminó la joven. La publicación no tardó en volverse viral.

Si bien los representantes de la pastelería no quisieron pronunciarse al respecto, se dio a conocer que ofrecieron realizar otro para reparar su error. Sin embargo, como el pastel temático de marihuana era tan delicioso, no hubo necesidad de pedir uno nuevo.