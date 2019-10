Conoce el chiste que Mateo Garrido Lecca envió a ‘Chichiste’ cuando tenía 13 años [FOTOS]

Fue víctima de bullying por tremenda revelación. El comediante de unipersonales Mateo Garrido Lecca sorprendió a miles de sus fans, cuando reveló que entre sus pertenencias encontró un cintillo con el chiste que envió hace muchos años atrás a una reconocida marca de golosinas conocida como 'Chichiste’, cuando apenas tenía 13 años de vida. El comediante no perdió la oportunidad para revelar este hecho a sus seguidores de Facebook y causó sensación en cientos de usuarios deMéxico, España y Estados Unidos.

Originalmente la fotografía fue publicada en Instagram por Garrido Lecca, quien indicó que fue uno de sus seguidores el que le hizo llegar el papel con el chiste y su nombre impreso en él. Tras esto, el comediante decidió explicarlo todo mediante las historias de la misma aplicación.

En Facebook, red social donde se hizo viral esta imagen, el joven recibió todo tipo de palabras por parte de miles de usuarios, los cuales no dudaron en ‘trolearlo’ y criticarlo con crueles comentarios, como lo hacen en casi todas las publicaciones y anuncios en los que él aparece.

Gracias a las historias de Instagram, Mateo Garrido Lecca aclaró que él sí envió un chiste a la empresa que fabricaba las golosinas, con el objetivo que le enviaran una caja con cien chicles junto a una regla y un lápiz con la marca de ‘Chichiste’.

Sin embargo, solo unos segundos después recalcó que el chiste que todos habían leído no era suyo, pues la compañía recibía textos que no podía colocar en los pequeños papeles que venían con los chicles, debido a que algunos eran muy subidos de tono o groseros, por lo que ponían un chiste aleatorio junto al nombre de la persona.

Finalmente, Garrido Lecca decidió revelar el verdadero chiste que escribió y mando a ‘Chichiste’. Este fue: “Hay un señor que vendía en la calle y decía: ‘cocada de huevo, cocada de huevo’, luego lo golpean y se le cae todo al piso. Lo recoge y se pone a vender de nuevo pero esta vez dice: ‘hue… de coco, hue…de coco’”.

En Facebook miles de personas reaccionaron a la imagen y a los videos del comediante peruano. Algunos de los comentarios más destacados fueron: “Desde adolescente ya hacía dormir a las personas con sus chistes”, “A los 13 años ya mandaba a todos a ‘jatear’”, mientras otros que lo apoyaban dijeron: “Muy bien, Mateo, desde esa edad ya empezaba a hacer su camino al éxito en la comedia”.

Mateo Garrido Lecca también es locutor y aquí lo vemos en un programa web llamado ‘El Show de Larry’ donde participó de un humorístico sketch con otros actores peruanos. En YouTube ya se encuentra este video disponible y resultó ser una de las mejores presentaciones que tiene el joven peruano.

No dejará de sonreír. En las redes sociales, especialmente Facebook, miles de usuarios manifestaron su hilarante apreciación con una reciente publicación del comediante Mateo Garrido Lecca donde anunciaba una entrevista en vivo.

Conforme se distingue en el video viral de Facebook, Mateo Garrido Lecca divulgó una publicación donde se le aprecia siendo entrevistado por Patricia Salinas para una producción realizada por Acción Web Media.

Mateo Garrido Lecca confesó que recibió terapia psicológica por culpa de ‘haters’

Mateo Garrido Lecca, comediante peruano reconocido por sus vídeos en redes sociales y su performance en shows de stand up, habló acerca de cómo toma los comentarios de estas personas, los cuales no son pocos.

Garrido Lecca es también reconocido por la avalancha de comentarios irónicos que recibe en sus publicaciones. Algunos de ellos exceden los límites, indica en una entrevista para el canal de Youtube y Facebook de Henry Spencer.

Mateo Garrido Lecca lee comentarios ‘trol’ y su reacción causa miles de risas

Miles de usuarios de Facebook no han parado de reír con una publicación que está circulando en distintas redes sociales, que muestra el momento en que Mateo Garrido Lecca, fue invitado a un podcast, donde se animó a leer los comentariosque algunos 'trols' realizaron sobre él. La reacción del cómico peruano no tardó en viralizarse.

El material audiovisual, publicado en Facebook por la página Ultima Hora, podemos ver a Mateo Garrido Leccaparticipando en un podcast con dos youtubers peruanos, quienes lo invitaron a leer los comentarios que usuarios ‘trol’ hicieron en contra suya.

Mateo Garrido Lecca intenta hacer reír con sketch de ‘Toy Story 4’ y es ‘troleado’

Sus detractores no le perdonaron nada y fue troleado. Gracias al reciente estreno de Toy Story 4 miles de peruanos han compartido en Facebook todo tipo de publicaciones en las que parodiaron a los conocidos personajes de tan querida película animada El comediante peruano Mateo Garrido Lecca decidió ser parte de esta tendencia y realizó un sketch humorístico, que no fue bien recibido por sus seguidores en redes sociales.

El joven cómico no tuvo mejor idea que realizar una parodia de la popular película de Disney y compartirla con todos sus seguidores de Facebook. Sin embargo, no todo salió como lo esperaba ya que el video ha sido criticado por miles de sus seguidores, quienes no dudaron en trolearlo de la peor forma posible.

Usuarios realizan crueles comentarios sobre unipersonal de Mateo Garrido Lecca

Te sacará una sonrisa. En las redes sociales, especialmente en Facebook, se acaba de anunciar el nuevo unipersonal de Mateo Garrido Lecca titulado 'Selfie', el cual no pasó desapercibido para los cibernautas, quienes no dudaron en dejarle crueles comentarios al comediante peruano.

En Facebook, red social donde se lanzó la publicidad de su nueva rutina de comedia, el muchacho recibió todo tipo de crueles comentarios en los que se burlaban de su talento para el humor.

Mateo Garrido Lecca, es un joven actor y comediante peruano quien poco a poco busca ganarse un lugar en el mundo del humor; el joven decidió lanzar su primer unipersonal llamado ‘Selfie’ el cual presentará en un centro cultural de Miraflores. En Facebook se hizo el anuncio de dicho evento y los troles peruano no dudaron en hacer de las suyas y burlarse de este hecho.

En Facebook, cientos de usuarios no dudaron en burlarse del joven comediante y hasta afirmaron que “le falta talento para el humor”. Pese a las críticas revisadas en redes sociales también existe otro grupo que felicitó al muchacho por este nuevo paso en su carrera.