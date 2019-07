Facebook viral: le hacen el primer corte de cabello a un bebé y este tiene una peculiar reacción [VIDEO]

Un video publicado en Facebook se ha vuelto viral y ha provocado que miles de internautas queden completamente conmovidos, pues muestra el preciso instante en el que un bebé es sometido a un corte de cabello y tiene una insólita reacción. La enternecedora escena se hizo tendencia rápidamente en redes sociales.

A diario se comparten miles de videos en múltiples plataformas, los cuales tienen como principales protagonistas a tiernos bebés. En muchas ocasiones estos pequeños son mostrados ante cámaras realizando gestos graciosos o reacciones a algo que ven por primera vez, lo que provoca que gran cantidad de usuarios los vean y se expresen al respecto.

En este caso, una madre llevó a su pequeño hijo a una peluquería para que le corten el cabello por primera vez y este tuvo unos gestos que enternecieron a todos en Facebook y otras redes. En los primeros segundos del video viral se aprecia como la estilista toma una máquina para rasurar empezar con el procedimiento.

Instantáneamente lo acerca al cabello del menor y este sorprende a los presentes estallando de risa cada vez que el aparato toca su cabeza. Al mismo tiempo, el tierno bebé mueve sus piernas y sus brazos en señal de alegría, mientras su madre y la estilista también ríen enternecidas al oír su carcajadas.

De ese mismo modo finaliza el clip compartido en Facebook, el cual se ha vuelto viral cuestión de horas y que ha causado todo tipo de reacciones en miles de usuarios.

Algunos de los comentarios más destacados en la publicación fueron: “Qué lindo el bebé, y pensar que otros en su primer corte de cabello no paran de llorar”, “El hermoso pequeño me contagió su risa, además me hizo recordar a uno de mis sobrinos”, entre otros.

Mira el video viral de Facebook