YouTube viral: captan a misterioso hombre escalando el edificio más alto de Europa sin arnés [VIDEO]

“Definitivamente, es el hombre araña”. Esto fue lo que comentaron miles de usuarios de YouTube un impactante video que ha causado furor en las redes durante las últimas horas, al mostrar las increíbles imágenes de un hombre escalando el edificio “The Shard”, ubicado en Londres, Inglaterra, y considerado como el más alto de Europa occidental.

El video, que ha dejado a más de uno con la boca abierta, fue publicado originalmente en Twitter por un usuario identificado como David Kevin Williams, y luego fue replicado por distintos medios internacionales a través de sus canales de YouTube.

En las impactantes imágenes, que ya tienen miles de reproducciones en YouTube, se observa al misterioso escalador trepando el enorme edificio de 95 metros sin ningún implemento de seguridad, lo que llamó la atención de varias personas, quienes no perdieron la oportunidad para captar el inusual evento, pese a que solo se alcanzaba a identificar desde una vista microscópica al hombre que ya alcanzaba la cima del rascacielos.

Según informó “Daily Mail”, tras la insólita hazaña del escalador, la Policía logró ponerlo a salvo y no fue arrestado. No obstante, el singular incidente generó gran controversia entre los usuarios de YouTube, quienes no dejan de preguntarse cómo es que el escalador logró esquivar la seguridad de uno de los edificios británicos más altos y populares para poner aventurarse en treparlo, poniendo en riesgo su vida.

“Escena eliminada de Spider-Man lejos de casa”. “Él tiene la sospecha de que su esposa está durmiendo con su jefe. Desafortunadamente ella trabaja en el último piso”. “¿Ves lo que puede hacer una sobredosis de películas de Spiderman?”. “Este tiene que ser el mejor video que se haya subido a YouTube”, se lee en algunos comentarios que dejaron los usuarios tras ver la grabación.

