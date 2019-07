Chica con sobrepeso harta del bullying, decide cambiar su estilo de vida y ahora luce así [FOTOS]

Te enamorarás de ella. En las redes sociales, específicamente en Facebook, se acaba de viralizar la historia de una chica con sobrepeso que se hartó de que sus amigos le hagan bullying y decidió cambiar su estilo de vida, lo que generó que ahora luzca una figura envidiable. La joven se volvió ‘famosa’ en México, España y Estados Unidos, gracias a su increíble transformación.

Angelina Denk, como se llama la protagonista de esta historia que se viralizó en Facebook, siempre sufrió las burlas de sus amigos en la secundaria, incluso un compañero de clases le clavó un lápiz en el estómago.

“Me apuñaló con un lápiz muy fuerte en el vientre y me dijo no te puede lastimar porque eres gorda”, estas fueron las palabras de Angelina Denk, según detalla Upsocl, medio que recogió su historia que rápidamente se hizo tendencia en Facebook.

De acuerdo a la publicación, lo que provocó que Angelina Denk cambiara su estilo de vida fue un comentario cruel de su abuela, quien se burló de sus muslos; sin embargo, sufrió mucho para lograr la figura que tiene ahora.

La joven que protagoniza esta historia de Facebook contó que desde el 2015 perdió cerca de 45 kilos, pero al inicio cayó en un desorden alimenticio, ya que en ocasiones no comía, lo que era perjudicial para su salud.

“No era delgada como ahora, pero caí en un desorden alimenticio. Estaba tan involucrada, la comida era mi peor enemigo, no me sentía bien y no me sentía feliz”, reveló la mujer que ahora es modelo.

Por suerte, Angelina Denk se sacó de la cabeza que la comida era ‘su enemiga’ y empezó a hacer CrossFit, un deporte basado en ejercicios constantemente variados, con movimientos funcionales ejecutados a alta intensidad que le dieron resultados en pocas semanas.

La joven contó que, en un inicio, quería ser como las modelos súper delgadas que aparecen en televisión; sin embargo, luego se dio cuenta de que no es necesario estar tan esbelta para sentirse segura con su cuerpo.

“Hazlo por ti mismo y nunca te rindas, si trabajas en ti mismo,puedes convertirte en lo que quieras y por supuesto puedes hacer que tus sueños se hagan realidad”, fue la frase que dio esta chica a todos sus seguidores que tiene en Facebook e Instagram.

Si quieres ver el antes y después de esta joven que ganó miles de seguidores en Facebook, entonces tienes que revisar nuestra galería, deslizando la imagen principal hacia la izquierda.

Bella aeromoza asiática revela su radical cambio al quitarse el maquillaje

Impactante. Miles de fanáticos de una bella aeromoza asiática quedaron totalmente decepcionados, luego que ella mostrara a través de un video en Facebook, su radical cambio que tuvo al retirarse el maquillaje de su rostro. El impresionante video se hizo viral en redes sociales.

El material audiovisual, publicado por el canal de Facebook ‘Solo Chicas’, rápidamente se volvió tendencia al mostrarnos a una bella aeromoza asiática, quien viste un elegante traje de color rojo, el cual está acompañado de una boina.

Chico se somete a radical cambio de look y termina como una estrella de Kpop

Por medio de Facebook se compartió un video que ha dejado con la boca abierta a miles de personas, luego que vieran el radical cambio de look que tuvo un joven asiático para parecerse a una estrella del Kpop. Las imágenes ya son virales en la red.

Con ayuda de productos de maquillaje, el joven asiático decidió someterse al cambio con la finalidad de parecer una estrella del Kpop. Las imágenes ya se han vuelto viral rápidamente en Facebook, dejando impactados a miles de usuarios.

Joven queda impactada con radical cambio de look de chicas asiáticas

Un nuevo viral de Facebook ha generado furor en las redes, luego que una youtuber latinoamericana publicara su reacción al ver los verdaderos rostros de chicas que aparentaban ser ‘bellas’ gracias al poder del maquillaje. El radical cambio de apariencia es asombroso.

La joven compartió con sus seguidores de Facebook los distintos casos de ‘guapas coreanas’, quienes guardan un terrible secreto detrás de los cosméticos. Ellas al quitarse el maquillaje resultaron ser unas chicas no tan agraciadas.

Peruano es blanco de burlas por radical cambio

No se lo esperaba. Un joven peruano jamás pensó que sería el blanco de burlas en Facebook, luego que miles de usuarios vieran su radical cambio de look que tuvo cuando fue a una barber shop del distrito de Comas.

Barber Shop “Juan Pablo”, como se llama este negocio, compartió recientemente en su cuenta de Facebook una serie de fotos que muestra a sus clientes satisfechos. Uno de ellos tuvo la mala fortuna de que su peinado llamara la atención.

Chica se aplica maquillaje a lo Kim Kardashian y tiene radical cambio

Impresionante transformación impactó a todos. Una chica robusta se ha vuelto ‘popular’ en las redes sociales, principalmente en Facebook, luego de que compartiera un video viral que revela el radical cambio de look que experimentó, luego que siguiera los tips de maquillaje de Kim Kardashian.

La mujer con sobrepeso ha alcanzado el éxito en Facebook, Instagram y otras redes sociales tras publicar videos del antes y después de aplicarse los costosos cosméticos en todo su rostro, el que apareció refinado. La increíble transformación de esta mujer dejó con la boca abierta a miles de personas en Estados Unidos, México y España.

Su esposa lo abandona, entra a gimnasio y ahora radical cambio

Un video viral publicado en Facebook dejó en shock a miles de usuarios, el cual muestra la increíble transformación de un hombre, quien tras ser abandonado por su esposa, decidió ingresar al gimnasio y cambió su vida. Ahora luce una figura envidiable y su historia ha inspirado a varios en redes sociales.

Shirapyon, como se llama el hombre de esta historia que se viralizó en Facebook, es un japonés que vivía una vida tranquila, junto a su esposa; sin embargo, todo se le vino abajo cuando ella decidió abandonarlo, sin ningún motivo aparente.