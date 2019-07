WhatsApp: historia revela las verdaderas intenciones de chica que le habló a su ex [FOTOS]

No podrás creerlo. Una conversación de WhatsApp se ha vuelto viral en diversas redes sociales, pues muestra como un chico se ilusiona al recibir un mensaje de su exnovia, sin embargo, no se imaginaría que ella no le había escrito para tener una reconciliación. El triste desenlace sorprendió a miles de internautas, los cuales no dudaron en compartir las imágenes.

Tal y como se puede apreciar en las capturas de pantalla, un muchacho recibió un mensaje de su ex. Él, muy sorprendido, le preguntó cómo lo había contactado, ya que tenía su número bloqueado, a los que ella dijo que no importaba y que quería pedirle un favor.

“No se de qué trata, no puedo, no creo”, respondió el chico ante lo que se le había dicho su expareja. Sin embargo, ella no se dio por vencida y decidió recurrir al lado sentimental y le escribió: “Ay, hazlo por el amor que tuvimos alguna vez. Él sin dudar, le acotó que no sabía de qué clase de amor hablaba, pues lo había engañado con su mejor amigo.

En este punto de la conversación de WhatsApp, que se hizo viral en distintas redes sociales, el chico se encuentra bastante confundido porque no sabe qué cosa va a pedirle su ex, sin embargo, decide continuar escribiéndole para saber de qué se trata todo eso.

Es en ese instante cuando ella le revela que le escribió al chat de WhatsApp únicamente con la intención que le regalara una camisa con la inscripción ‘King’, así su actual novio no tendría que gastar dinero en comprarse una igual.

El triste desenlace provoco todo tipo de reacciones y comentarios en miles de usuarios de diversas redes sociales. Si quieres leer la conversación completamos te invitamos a que revise la galería de fotos, la cual se encuentra en la parte superior de esta nota.

