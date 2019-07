Facebook viral: restaurante ofrece menú llamado “mi novia no tiene hambre” y desata polémica [FOTOS]

Usuario de Facebook desató gran controversia en las redes tras la publicación de una fotografía que muestra la curiosa opción ofrecida en el menú de un restaurante. La insólita denominación de esta propuesta aperitiva es la que ha causado furor en las redes, desatando versas reacciones entre los internautas.

Se trata del restaurante Mama D’s de North Little Rock, en Arkansas, Estados Unidos, que no tuvo mejor idea que incluir en su menú una singular opción en referencia a esas citas románticas en las que uno de los miembros de la pareja no pide nada de cenar y, paradójicamente, termina quitándole la comida al otro, señalaron algunos usuarios de Facebook.

La polémica opción del menú se llama “Mi novia no tiene hambre”, y cuesta 4,25 dólares (14 soles). El peculiar plato incluye “papas fritas extra, dos alitas de pollo y tres palitos de queso frito”, se lee en la descripción de la carta.

Uno de los clientes quedó sorprendido al ver la singular denominación de esta opción y no dudó en tomarle foto para compartirlo en su perfil de Facebook, donde ya ha sido compartida más de 22 000 veces.

PUEDES VER Hambrienta águila ataca a serpiente para devorarla y pasa algo demasiado impactante [VIDEO]

Como era de esperarse, la curiosa publicación, en la que se aprecia la descripción del inusual plato, desató diversas reacciones entre los usuarios, quienes no dudaron en expresar sus opiniones sobre la insólita denominación.

“Sea cual sea el restaurante que tenga la opción ‘Mi novia no tiene hambre’, es un genio”, escribieron algunos usuarios de Facebook, mientras que otros calificaron la propuesta de “machista”. “Funciona en ambos sentidos”. “Más bien sería 'Mi novio no tiene hambre’”, escribieron algunas usuarias.

Paga S/ 135 por desayuno en restaurante peruano y no creerá lo que contiene [VIDEO]

No lo podrás creer. Miles de usuarios de YouTube quedaron impactados con un video que revela la existencia de un 'desayuno criollo', que vende un restaurante en Perú, a S/135, un precio sumamente caro para muchas personas. ¿Estarías dispuesto a comprarlo?

‘Elcholomena’, el usuario de YouTube que publicó este video, se enteró, gracias a sus suscriptores, que existe una pastelería que ofrece un ‘desayuno criollo’ a S/ 135, por lo que decidió realizar el pedido.

“Vamos a ir a San Antonio a comer este combo criollo de S/ 135, ojalá valga la pena”, estas fueron las palabras del autor del video de YouTube, quien llegó a la pastelería acompañado de dos suscriptores, quienes tuvieron la suerte de encontrárselo.