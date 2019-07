Día del maestro: miles de alumnos recuerdan a sus docentes con memes y estos son los más ocurrentes [FOTOS]

Hilarantes imágenes causaron risas en miles. Cada 06 de julio se celebra en el Perú el Día del maestro, una fecha en la que miles de personas recuerdan con nostalgia a aquellas personas que les enseñaron durante su paso en la escuela, la universidad y/o el instituto.

Sin embargo, también es una fecha en la que cientos de usuarios de Facebook utilizan dicha red social para compartir divertidos memes, que no hacen otra cosa que recordar con alegría a los profesores y su noble labor que realizan a diario. Aquí te compartimos los más graciosos que hoy se registran en redes sociales.

En el año 1953, durante el gobierno de Manuel Odría, se instauró el 6 de julio como el Día del maestro, una fecha en la que se busca conmemorar no solo la labor de los docentes, sino también el aniversario de la primera escuela que el general José de San Martín fundó en el Perú.

Y es que fue él precisamente quien al ver que el 90% de la población peruana no sabía ni leer ni escribir, decidió fundar la primera escuela y con ello luchar contra el analfabetismo imperante. Es así que el 6 de julio de 1822 se funda la primera Escuela Normal de Varones.

Desde aquel entonces hasta ahora se vienen educando a millones de peruanos, quienes cada año recuerdan con cariño y nostalgia a todos sus profesores que tuvieron en sus vidas. En Facebook, miles de usuarios decidieron brinda un ‘homenaje’ a aquellas personas y lanzaron memes, los cuales ya se hicieron virales y desatan más de una risa en cientos de peruanos.

En la parte superior de esta nota podrás revisar algunos de los memes más hilarantes por el Día del maestro, los cuales vas a encontrar a lo largo de este día tan especial. Para poder revisar las imágenes deberás deslizar tu dedo de derecha a izquierda.

