Facebook viral: Crean divertidos memes a chica que enseña cómo pronunciar marcas

Gracias a Facebook miles fueron testigos de una serie de graciosos memes dedicados a Superholly, la chica que hace algunas semanas publicó en YouTube un video viral en donde enseña la correcta pronunciación de conocidas marcas. El clip se hizo viral en México, España y Estados Unidos.

Superholly, el canal de YouTube que publicó el video, pertenece a una joven estadounidense llamada Holly Grace Marie Tuggy, quien nació en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, y que suele publicar videos sobre la correcta pronunciación del inglés.

PUEDES VER Facebook viral: horripilante criatura es captada por cámara de vigilancia en cochera [VIDEO]

El video que 'volvió' famosa a Superholly en las redes sociales, especialmente en Facebook, fue uno titulado "¿Pronuncias mal estas marcas?, donde podemos verla decir la correcta pronunciación de compañías como StarBucks, McDonalds, Chevrolet, Disney, entre otras.

Tan popular se volvió su video en Facebook que los usuarios no tardaron en crearle crueles memes, los cuáles le causaron mucha gracia a Superholly, quien publicó recientemente un clip en el que podemos verla reaccionando a estas graciosas imágenes.

Este segundo video, titulado "Soy un meme', tiene más de 2 millones de reproducciones en YouTube y muestra que Superholly es una chica con un gran carisma y mucha 'correa', ya que algunos de los memes que se viralizaron en Facebook eran muy fuertes.

PUEDES VER Facebook viral: chica trata de preparar flan, pero un error provoca que todo acabe mal [VIDEO]

"Me he convertido en un meme en Facebook. Todos andan compartiendo memes de mi, los cuáles están basados en el video de pronunciación de las marcas. Esto se ha salido de control", se puede leer en la descripción de este clip publicado en YouTube.

Si quieres ver los mejores memes de Facebook que provocó el video publicado en YouTube por Superholly, entonces no dudes en revisar nuestra galería, deslizando la imagen principal hacia la izquierda.

PUEDES VER Facebook: Chica hace cosplay de Ricardo Milos y se roba el corazón de miles de fans [FOTOS]

Jóvenes no saben inglés y quedan en ridículo

Dos jóvenes se han vuelto populares en Facebook, por la peculiar manera de realizar pedidos en el idioma americano. ¿Quieres saber de qué se trata? Sigue leyendo la nota para que sepas todos los detalles.

Aprender inglés se ha vuelto algo muy básico en la actualidad; sin embargo, no todos saben hablar, pero eso no es motivo para no intentarlo. A continuación podrás ver cómo dos jóvenes sí necesitan clases del idioma americano pues, se han convertido en el blanco de las burlas de Facebook..

PUEDES VER Facebook viral: Chica realiza cosplay de Ricardo Milos y enamora a miles de usuarios [FOTOS]

Profesor enseña inglés con una canción de Queen

En Facebook se ha vuelto viral un video que dejó deslumbrados a miles de usuarios en esta y otras redes sociales, pues muestra como un profesor utiliza una ingenioso método para que sus alumnos aprendan inglés de manera mucho más sencilla. El maestro, interpreta una canción de la popular banda británica Queen, mientras los escolares lo siguen con las palmas y los coros.

En la grabación de un poco más de 1 minuto, que se ha vuelto viralen Facebook y otras redes sociales, se puede ver como el hombre muestra amor a su labor de enseñar y el cariño que tiene hacia sus alumnos, los cuales deciden seguir la peculiar técnica que tiene para instruirlos.

Este pobre muchacho fue abandonado por su novia frente a cámaras mientras hablaba en inglés

No podrás parar de reír al observar tal situación. Desde hace unos días, en YouTube está circulando un gracioso video grabado en las afueras de un instituto de idiomas que tiene como protagonista principal a un chico que fue abandonado por su novia, mientras era entrevistado, lo que hizo reír a miles de cibernautas.