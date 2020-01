Dragon Ball Super: Chica realiza sexy cosplay de Maron, la exnovia de Krillin, y alborota a fans [FOTOS]

Chica enamoró a todos. Una joven seguidora de Dragon Ball Super ha generado gran alboroto en las redes sociales, tras revelar el sugerente cosplay que realizó de Maron, la exnovia de Krilin, quien tuvo una fugaz, pero importante aparición en el anime creado por Akira Toriyama.

Si te volviste fan de Akira Toriyama gracias a Dragon Ball Super, seguramente no recuerdes a Maron, la exnovia de Krilin que tenía un gran parecido con Bulma y que le rompió el corazón a Krillin, el guerrero que luego conquistaría a la Androide 18.

En caso todavía no la recuerdes, debes saber que este personaje femenino hizo su primera y única aparición en la Saga de Garlick Jr, un villano que apareció luego de la batalla contra Freezer y antes del enfrentamiento contra los Androides.

En el manga, la Saga de Garlick Jr. no existe, es decir, fueron episodios de relleno creados por Toei Animation que tenían como objetivo darle tiempo a Akira Toriyama para que siga avanzando su obra canónica, la cual avanzaba a paso lento.

Durante estos episodios, que muchos fans de Dragon Ball Super quisieran olvidar, se nos presentó a Maron, una bella chica de pelo celeste que lucía igual a Bulma, pero que no tenía la inteligencia de la científica de la corporación cápsula.

La principal característica de Maron, además de su gran parecido a Bulma, era su diminuta ropa de baño de color amarillo que casi le provoca un infarto al Maestro Roshi, conocido por ser muy coqueto con las mujeres.

Precisamente, esta prenda fue utilizada por la modelo Sarah Shoffner, quien no dudó en realizar un atrevido cosplay de Maron y las fotografías cautivaron a miles de fans de Dragon Ball Super. Si quieres ver las imágenes, tan solo desliza la foto principal hacia la izquierda.

Muchos aún recuerdan esta escena de Dragon Ball en la que Maron deja abandonado a Krillin y se va con otro joven que la invitó a salir. La partida de Maron dejó un gran vacío en el corazón del guerrero, quien luego conocería a Número 18 y quien finalmente sería su esposa.

Curiosidades sobre Maron que debes conocer

Si eres de los miles de fanáticos de Dragon Ball Super que no recuerda bien a Maron, no debes preocuparte, ya que el siguiente video te brinda más detalles sobre este personaje que le robó el corazón al pequeño, pero poderoso Krilin.

Como se sabe, Maron no salió en Dragon Ball Super, sino en la Saga de Garlick Jr. y su presencia en el anime creado por Akira Toriyama fue mínima; sin embargo, los verdaderos fans si la recuerdan con cariño.

Maestro Roshi se sobrepasa con Maron

No es un secreto que el Maestro Roshi es uno de los personajes más queridos por los fanáticos de Dragon Ball Super, ya que es el típico anciano que le gusta coquetear con las mujeres y aunque no lo creas intentó sobrepasarse con Maron.

El episodio, que muchos fans de Dragon Ball Super no recuerda, fue publicado en YouTube y el video no tardó en viralizarse en las redes sociales. Si quieres verlo, entonces no debes preocuparte, ya que te lo dejaremos a continuación.

Krillin termina con Maron en Dragon Ball Z

Un video de YouTube nos mostró el preciso momento en que Krillin terminó su relación con Maron, la guapa señorita que apareció en Dragon Ball Z.

Joven realiza sensual cosplay de Kefla y enamora a miles de fans

A través de Instagram, una joven 'otaku' fanática de Dragon Ball Super, realizó un candente cosplay de 'Kefla', la poderosa guerrera del Universo 6 que participó en el 'Torneo del Poder'. El resultado ha logrado conquistar a miles de seguidores del anime.

La caracterización de la joven ha arrancado más de un suspiro hasta convertirse en todo un viral de las redes sociales. Por si no lo sabes, durante el Torneo del Poder de Dragon Ball Super, Kale y Caulifla decidieron aumentar su poder, para que su universo no sea eliminado, por lo que deciden utilizar los pendientes pothala y transformarse en una poderosa guerrera llamada 'Kefla'.

Chica hace cosplay de Caulifla

Una bella internauta realizó un cosplay'infartante' de 'Caulifla', uno de los nuevos personajes femeninos de Dragon Ball Super, y cientos de fanáticos de la obra de Akira Toriyama han quedado encantados con su garbo y prestancia, la cual provocó que se haga 'famosa' en las redes sociales.

Un disfraz muy sexy. Una chica dejó con la boca abierta a miles de fanáticos de Dragon Ball Super, luego de que publicara una serie de fotos que muestran su atrevido cosplay de 'Caulifla', uno de los personajes femeninos más poderosos del anime creado por el mangaka japonés Akira Toriyama, uno de los más famosos del mundo.

Cosplay hot de Videl

Su belleza sorprende. Una gran sorpresa se llevaron los fanáticos de Dragon Ball Super, luego de conocer a una sensual chica que no dudó en realizar un atrevido cosplay de Videl con el que ganó miles de seguidores en las redes sociales, especialmente Instagram, donde sus fotos son tendencia. Entra aquí para ver las fotos.

La guapa modelo y cosplayer compartió en Instagram una serie de fotografías en las que demuestra el más sexy disfraz que alguna fanática alguna vez lució de dicho querido personaje de Dragon Ball Super, el cual ahora tiene una hija llamada Pan, quien es la nieta del poderoso Gokú. Aquí te dejamos las imágenes de este increíble cosplay que ya es toda una sensación entre los fanáticos de la saga.

Chica hace sexy cosplay del 'Androide 21' y enamora a fanáticos

Cautivó a miles de fanáticos. Una joven enamoró a cientos de fanáticos de Dragon Ball Super, el anime creado por el mangaka japonés Akira Toriyama, tluego de realizar un atrevido cosplay del Androide 21, un nuevo personaje femenino que en poco tiempo se ha vuelto muy querida entre los seguidores de esta serie.

La joven ‘otaku’ lució en Instagram un atrevido cosplay y se ha convertido en la favorita de todos los fanáticos de Dragon Ball Super, debido al atrevidos disfraz que ella misma elaboró de dicho personaje. La joven compartió sus fotografías en redes sociales y ya se han vuelto viral, debido a los constantes halagos que recibió. ¿Cómo luce? Aquí te lo mostramos.

Gine, la mamá de Gokú, inspira sexy cosplay que conquista a fans

Flechó el corazón de miles. En la última película de Dragon Ball Super, que tuvo como villano a Broly, pudimos conocer a Gine, la mamá de Gokú, un nuevo personaje femenino que ganó muchos admiradores, uno de ellos fue una chica que no dudó en hacer un atrevido cosplay que se volvió tendencia en las redes sociales, debido a que era extremadamente sexy.

Gine, la mamá de Gokú, tuvo una corta pero significativa participación en la película Dragon Ball Super Broly. Se ha ganado el corazón de miles de seguidores quienes hoy han quedado impactados al ver a una jovencita que lució un atrevido cosplay de este querido personaje creado por Akira Toriyama. Sus fotografías se compartieron en Instagram y ya son tendencia en dicha red social.

Joven mujer realiza sensual cosplay de Gokú y enamora a miles de fans

Una joven seguidora de Dragon Ball Super compartió en su cuenta de Instagram unas fotos de su sensual cosplay que realizó de Gokú, el personaje más querido del anime creado por Akira Toriyama. Miles de usuarios quedaron enamorados tras ver las imágenes de la mujer.

Dragon Ball Super se ha convertido en una de las series japonesas favoritas en diversos países del mundo. La serie ha inspirado a miles de jóvenes a lucir todo tipo de cosplays de sus personajes favoritos. En Instagram, una joven se ha vuelto 'famosa' al retar la censura y lucir un sugerente cosplay del propio protagonista, pero en su versión femenina.

Opening de Dragon Ball Super

Aquí te dejamos el 'opening' de Dragon Ball Super cuya música ya se encuentra en el corazón de miles de fanáticos del anime. Y es que este tema, al igual que los anteriores, generarán gran nostalgia en los seguidores de Akira Toriyama, en algunos años más