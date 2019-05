Twitter: Metro ayuda a una pasajera a encontrar a un hombre que le robó el corazón [VIDEO]

Si alguna vez usted sintió un ‘flechazo’ mientras se encontraba viajando en un vehículo de transporte esta historia le dará esperanzas. Mediante Twitter una usuaria divulgó su historia desencadenando que se vuelva viral en Chile.



En más de una oportunidad se ha podido leer publicaciones vía Twitter o Facebook donde los usuarios narran sus experiencias cuando se topan inesperadamente con una persona que le llama la atención; sin embargo, la brevedad del viaje complica alguna posibilidad de interacción.

Asimismo, ignorar en qué paradero descencederá aquel o aquella persona que lo tiene encandilado provoca que la angustia lo motive a romper la barrera de la timidez o por el contrario se guarda recata y tácitamente ambos se despiden probablemente para siempre.



Una usuaria del Metro de Santiago (Chile) no se quedó con los brazos cruzados y determinó que pediría ayuda para reencontrarse con un hombre que conoció viajando. Es así que le escribió un mensaje a la cuenta de Twitter del Metro y –aunque no lo crea- obtuvo una respuesta.



“Tío Metro sé que este canal no es exactamente para esto, pero hay posibilidad de que me ayuden a encontrar a un chiquillo que iba en la L1 en dirección San Pablo leyendo un libro de Walter Riso, creo que se llevó mi corazón”, fue el mensaje de la fémina en Twitter.



La cuenta de Metro de Santiago no fue indiferente a este pedido y ayudó a su consumidora, por ello, compartió una publicación en Twitter donde busca al ‘Don Juan’: “Al amigo que hoy iba leyendo un libro de Walter Riso en L1 dirección San Pablo: Un (emoticón de un ave) nos contó que te robaste el corazón de una pasajera que ahora te anda buscando”.



La reacciones de los internautas en Twitter fue casi de inmediato y más de uno aseguró que vio a aquel muchacho con el libro mencionado. Hasta el momento aún no aparece el pasajero, pero la mujer se resiste a que su ‘historia de amor’ se extinga en sus recuerdos.