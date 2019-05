WhatsApp: Su novia le da excusas para no verlo y él descubre el devastador secreto [FOTOS]

Triste desenlace. Una conversación de WhatsApp se compartió en redes sociales, el cual muestra la historia de un joven, quien intentó ignorar las excusas de su enamorada y le preparó una sorpresa; sin embargo, quedó con el corazón roto al enterarse de un terrible secreto.

Tu morenita fue la página de Facebook en publicar las capturas del chat de WhatsApp que mantuvo la pareja por unos días. Miles de usuarios quedaron en shock en el triste final que tuvo la relación de la joven con el chica.

El joven decidió escribir por WhatsApp a su enamorada al percatarse que estaba conectada en horas de la madrugada. “¿Qué haces despierta a esta hora?”, preguntó él y en ese momento se enteró que ella acudió a una fiesta con sus amigas.

Como se aprecia en las imágenes de WhatsApp el muchacho trató de saber el por qué su novia no le comentó que iría a una fiesta. Incluso ella le dijo que un amigo la llevaría hasta su casa y “que no debía preocuparse”.

La chica respondía a su pareja después de horas mientras el joven se mostraba preocupado al no tener noticias sobre ella y si había llegado bien a su casa después de la fiesta. Al día siguiente él intentó salir para tomar desayuno juntos, pero solo recibió excusas.

Horas más tarde, el enamorado le propuso a la muchacha para que vaya a su casa porque le tenía preparado una romántica sorpresa. Sin embargo, ella nunca llegó y se olvidó del primer aniversario de enamorados.

Ella le respondió por WhatsApp que estuvo apoyando a su amigo porque su pareja le fue infiel, por ese motivo no pudo ir a la casa de él. Minutos después no pudo ocultar un secreto y le reveló al joven que “no estaba segura de sus sentimientos y no sabía si lo amaba”.

Esta noticia rompió el corazón del muchacho, quien escribió que la “volvería a enamorar”. Pero no imaginó que su enamorada lo terminaría bloqueando de WhatsApp. En la parte superior de la nota podrás ver las imágenes de la conversación se ha vuelto viral en redes sociales.