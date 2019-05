Facebook viral: repartidor aprovecha tráfico para bailar con artistas callejeros [VIDEO]

En Facebook se ha vuelto viral un divertido video que nos muestra el momento exacto en que un repartidor baja de su motocicleta, aprovechando que había demasiado tráfico, y comienza a bailar con unos artistas callejeros, un hecho que no tardó en hacerse tendencia en las redes sociales, sobre todo en México, España y Estados Unidos.

El joven, al parecer repartidor de Uber Eats, se percató de la presencia de dos artistas callejeros, quienes bailaban frente a un grifo, para unirse a ellos por unos segundos, esto hizo estallar de risa a las personas que lo observaban desde un vehículo y que no dudaron en subir el video a Facebook, donde se hizo viral.

Como podrás apreciar en el video, que tiene más de 578 millones de reproducciones en Facebook, el repartidor se topa con un enorme camión que impide su paso, por lo que decide girar a la derecha, donde se encontraba una gasolinera, en la que bailaban dos artistas callejeros.

El repartidor no duda ni un solo instante y baja de su motocicleta para ponerse a bailar, lo que llama la atención de todos los presentes, quienes empiezan a gritar de la emoción por lo que estaba pasando, como puede escucharse en el video publicado en Facebook.

El material audiovisual provocó grandes carcajadas en Facebook, donde los usuarios realizaron curiosos comentarios, la mayoría de ellos se mostró a favor del repartidor, aunque hubo algunos que se quejaron y aseguraron finalmente conocer por qué su comida demora en llegar.

"Ya sabemos por qué la comida demora en llegar", "me encanta la alegría de este repartidor", "ojalá la comida no haya demorado en llegar, aunque como había tráfico y solo demoró unos segundos, creo que no hay problema", son algunos de los comentarios que los usuarios de Facebook hicieron en el video.

Las imágenes fueron publicadas en Facebook por varias páginas, una de ellas fue 'Rayo Pudiente', y el video ha sido compartido por miles de usuarios, quienes reaccionaron dejando su 'Me divierte', aunque también otros pusieron 'Me encanta'.