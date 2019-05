YouTube viral: Turista intenta jugar con un oso y todo termina de la peor manera [VIDEO]

Publicación de YouTube generó diversas reacciones en sus internautas al divulgarse un video viral donde se aprecia en Rusia a un turista no prever el peligro y aproximarse a una criatura sin imaginar el funesto final que tendría.



Según explicaron varios reportes de medios europeos, el hecho aconteció en Rusia cuando un conductor foráneo se encontraba transitando sus avenidas hasta que de pronto se estacionó al percatarse de la presencia de un animal.

El video viral de YouTube permite distinguir que el oso se encuentra confundido ya que no es usual tener algún acercamiento con humanos. Es así que cuando ambos se encuentran a escasos centímetros, es el humano quien extiende el brazo logrando que la gigantesca criatura retroceda sobre sus pasos.



Cuando el hombre infiere que el animal se encuentra asustado para alcanzar un mayor contacto con él decide renunciar a sus objetivos para subir a su vehículo y continuar con su andar.



El turista lo ignoraba, pero su suerte e integridad estaba por sufrir un severo daño. Cuando se encontraba regresando a su auto le dio la espalda al animal que no dudó en desatar su fuerza y le arremetió con vehemencia.



Ante la mirada atónita de los testigos el animal se coloca de pie y exhibe sus grandes colmillos en supuesto afán de intimidar a sus intrusos, según se aprecia en la publicación de YouTube.



Los internautas se mostraron críticos con la actitud del turista. “¿Por qué las personas no pueden crecer y comportarse de manera madura en la naturaleza?”, “¿cuántas veces le pedimos a las personas que dejen de salir de sus carros y alimenten a los osos?”, fueron algunos de los comentarios en YouTube.