Facebook: Familia de refugiados protagoniza conmovedor reencuentro con su mascota [VIDEO]

Desgarrador video viral de Facebook estremeció la red social. Una publicación protagonizada por una familia proveniente de Venezuela conmovió a cientos de usuarios tras mostrar su reencuentro con su amada mascota.



La familia venezolana que aparece en la publicación de Facebook fue idendificada como Ocando Ávila. Su historia es similar a la de sus millones de compatriotas que abandonaron su patria en busca de un mejor porvenir.

Debido a los conflictos económicos, sociales y políticos que padece Venezuela desde hace varias décadas se presentó una masiva migración de sus habitantes a países vecinos como Colombia o Brasil.



Costa Rica es otra nación donde también llegaron huyendo de la represión vivida por Hugo Chávez y que viene siendo continuada por Nicolás Maduro. Precisamente, de aquel país es donde se registró el tierno reencuentro que se viralizó en Facebook.



Cuando la familia Ocando Ávila dejó su patria no pudo llevarse consigo a Asian, su mascota de raza labrador. No obstante, luego de trabajar vendiendo rifas y postres lograron recaudar el dinero suficiente para traer consigo a su animal favorito.



Asimismo, la publicación de Facebook muestra a uno de los miembros de la familia explicar que el perro también sufrió la crisis de su país ya que cuando lo dejaron pesaba 32 kilos y ahora que lo han vuelto a ver oscila los 15 kilos debido a una dieta solamente a base de pan y arroz.



“Desde que leí la noticia he seguido el caso. Me llena de tanta alegría que ahora estén juntos. Les deseo que sean muy felices y que les llenen muchas bendiciones”, fue uno de los comentarios por parte de un internauta que se aprecia en el video viral de Facebook.