Facebook viral: Peruano capturado por 'Alto al Crimen' brinda ocurrente comentario y se hace 'famoso' [VIDEO]

Miles de usuarios peruanos han quedado más que sorprendidos al ver un reciente video de Facebook en el que se nos reveló la increíble revelación que hizo un sujeto quien fue detenido durante un operativo antidrogas realizado en la Avenida Alfonso Ugarte en La Victoria.

En Facebook se nos mostró este extracto del programa televisivo ‘Alto al Crimen’ en el que un grupo de policías antidrogas lograron capturar a una micro comercializado apodada ‘La Nana’. Sin embargo, durante el operativo también fue detenido este hombre quien se declaró fan del programa y además lanzó un inesperado comentario que sorprendió a todos.

“En la televisión siempre veo su programa, pero ahora me tocó estar”, mencionó el sujeto quien fue detenido por comprar de forma ilegal cloridrato de cocaína. Sin embargo, para sorpresa de miles en Facebook, el sujeto no dudó en mandar un mensaje para todos y afirmó que deberán cambiar sus vidas y no meterse en este tipo de cosas.

