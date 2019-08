Facebook viral: dueña de perro engaña a su mascota y le hace creer que le arrancó la lengua [VIDEO]

Estallarás de risa. Gracias a Facebook hemos sido testigos de un graciosos video viral que tiene como protagonista principal a un perro, quien tuvo una curiosa reacción, luego de que su dueña le hiciera creer que le había arrancado la lengua. Las imágenes son tendencia en las redes sociales.

En la grabación viral compartido en Facebook se aprecia cuando a un perro le entran ganas de bostezar, abre la boca y saca su lengua. En este momento una mujer extiende su mano y le pregunta: “¿puedo agarrar esta lengua?”, se puede leer en las redes sociales.

Inmediatamente, el perro apodado como Mya entra en pánico a través de aullidos, movimientos bruscos y a medida que la mujer acercaba su mano hacia la boca del perro, el animal se puso nervioso. Miles de usuarios en Facebook quedaron sorprendidos con la reacción del animal.

Como si fuera un niño, el can del video viral compartido en Facebook se animó a levantar la para detener la mano de su dueña, quien iba directo a su hocico. El video obtuvo más de 25 millones de seguidores, 10 000 compartidos y cientos de comentarios.

“Ese perro es muy lindo, además de ser muy cariñoso”, “Me encanta el parloteo y los quejidos. Son tan adorables, y ella suena como mi perrito. Los perros son los mejores”, “Ella dice: ¡Mami, no! ¡Por favor, no me toques la lengua!”, se puede leer en las redes sociales.

Te recordamos que puedes acceder a las capturas del video viral de Facebook en nuestra notagalería, y para lograrlo, solo tienes que deslizar la imagen hacia la izquierda.

Mira aquí el video viral compartido en Facebook y YouTube

PUEDES VER

Perro DJ sorprende al mundo

A través de Facebook, se dio a conocer el video viral en el que unperro fue captado imitando a su dueño Dj en la creación de una mezcla musical con la ayuda de una controladora. Miles de usuarios quedaron asombrados con el increíble talento que el can demostró en la grabación viral.

El perro de raza Bulldog francés fue grabado por su dueño en el preciso instante en que lo imitaba con una serie de maniobras sobre una controladora especializaba en darle vida a cualquier pista musical. Como se sabe, los populares Dj’s se encargan de seleccionar, reproducir, mezclar y/o difundir la música hasta obtener una reacción de satisfacción por parte de su entorno.