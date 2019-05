Facebook viral: Profesor interpreta con sus alumnos popular canción de Queen para enseñarles inglés [VIDEO]

En Facebook se ha vuelto viral un video que dejó deslumbrados a miles de usuarios en esta y otras redes sociales, pues muestra como un profesor utiliza una ingenioso método para que sus alumnos aprendan inglés de manera mucho más sencilla. El maestro, interpreta una canción de la popular banda británica Queen, mientras los escolares lo siguen con las palmas y los coros.

En la grabación de un poco más de 1 minuto, que se ha vuelto viral en Facebook y otras redes sociales, se puede ver como el hombre muestra amor a su labor de enseñar y el cariño que tiene hacia sus alumnos, los cuales deciden seguir la peculiar técnica que tiene para instruirlos.

En los primeros segundos de la grabación se puede apreciar a los alumnos dando golpes a la mesa y luego dando un aplauso, con el propósito de darle el ritmo a la canción ‘We Will Rock You’ de Queen. Inmediatamente después el profesor empieza a cantar, mientras los estudiantes continúan emulando el particular sonido de la batería.

Al llegar al coro, el maestro hace silencio y da paso a los alumnos para que canten una de las partes más emblemáticas de la canción. Todos los estudiantes comienzan a gritar en repetidas ocasiones a una sola voz: “We will, we will rock you…”. La grabación se ha vuelto viral en Facebook y ha tenido todo tipo de reacciones de miles de usuarios en esta y otras redes sociales, en donde solo elogian al ingenioso profesor.

Algunos de los comentarios más destacados fueron: “Ojalá hubiera tenido un profesor así en el colegio. Hubiera sido mucha más fácil aprender inglés”, “Qué buena manera de hacer aprender un curso a tus alumnos. También soy profesor de inglés lo aplicaré en mis clases”, “Qué ingeniosa técnica del maestro, encima utiliza a Queen, una de las mejores bandas de la historia. Aplausos para él”, entre otros.

Mira el video viral de Facebook