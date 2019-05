Facebook viral: Perro imita a su dueño Dj y hace mezcla musical como todo un experto [VIDEO]

A través de Facebook, se dio a conocer el video viral en el que un perro fue captado imitando a su dueño Dj en la creación de una mezcla musical con la ayuda de una controladora. Miles de usuarios quedaron asombrados con el increíble talento que el can demostró en la grabación viral.

El perro de raza Bulldog francés fue grabado por su dueño en el preciso instante en que lo imitaba con una serie de maniobras sobre una controladora especializaba en darle vida a cualquier pista musical. Como se sabe, los populares Dj’s se encargan de seleccionar, reproducir, mezclar y/o difundir la música hasta obtener una reacción de satisfacción por parte de su entorno.

En las imágenes virales compartidas en Facebook apareció un perro junto a su dueño Dj, quien enterado de su talento oculto decidió colocar una cámara en su estudio de mezclas y el increíble resultado dio la vuelta al mundo.

Mientras el chico Dj realizó pequeños movimientos en la controladora, el can no tardó en imitarlo y juntos iniciaron un insólita creación de mezcla musical. Hasta el final, el video viral de Facebook no dejó de sorprender a millones de usuarios.

Luego de ver el video, los usuarios de Facebook hicieron curiosos comentarios, asegurando que este perro tiene buen oído y que incluso podría hacer mejores mezclas que su dueño Dj.

Como podrás apreciar en las imágenes que ya son toda una sensación en diversos países como México, España y Estados Unidos, el dueño del animal lo motiva para que pueda seguirle las increíbles mazclas y luego de ellos, el perro realiza por su cuenta los movimientos de sus patas para el asombro de los espectadores y de cientos de usuarios en Facebook.

Cabe resaltar, que no es el único video viral en el que un perro se convierte en la sensación de Facebook, ya que hace unos días, un can demostró su talento para el reggaetón durante una fiesta que acompañó a su dueño, un joven que reside en México.

