YouTube viral: perro mestizo nota que ya no es el engreído de su dueño y tiene curiosa reacción [VIDEO]

En YouTube se acaba de volver tendencia un video que tiene como protagonistas a dos simpáticos perros, uno de raza Husky siberiano y otro mestizo, quien se dio cuenta que había dejado de ser el engreído de su dueño, lo que conmovió a miles en las redes sociales.

Viral Press, el canal de YouTube que publicó este video, reveló que las imágenes que dieron la vuelta al mundo, gracias a las redes sociales, fueron grabadas frente a una tienda de comestibles en la ciudad de Bangkok, en Tailandia, el pasado 9 de mayo.

Según la descripción del video, que tiene miles de reproducciones en YouTube, un hombre llamado Krin Nakngoen salió a pasear con sus dos mascotas, un perro mestizo que lleva años a su lado y uno de raza Husky siberiano que recientemente había comprado por una fuerte suma de dinero.

De pronto, el Husky siberiano se percata que hay unos juegos mecánicos para niños y decide subir. Su dueño intenta bajarlo, pero el can no quiere, por lo que el sujeto no tiene más remedio que introducir una moneda y hacerlo pasear.

Cuando el juego mecánico comenzó a moverse, el perro de raza Husky siberiano no paraba de sonreír, ya que se estaba divirtiendo mucho; sin embargo, no sucedía lo mismo con su compañero, el perro mestizo que lo veía desde abajo.

Como podrás apreciar en el video, subido hace poco a YouTube, el perro mestizo miraba a su compañero, mientras él se divertía, esto conmovió a miles de cibernautas que también tienen mascotas y aseguraron tener sus preferidas.

"Pobre Firulais, ya otro es el preferido", "ojala también haya podido jugar", "que tierno el perro siberiano", son algunos de los comentarios que los usuarios de YouTube hicieron en este video que no tardó en volverse tendencia en las redes sociales.