Facebook viral: Padre piensa que su hija odia tomar alcohol y la descubre en fiesta

Morirás de la risa. En Facebook se compartió un divertido video viral, el cual tiene como protagonista principal a una joven, quien le había confesado a su papá que detestaba tomar bebidas alcohólicas, pero fue descubierta por su papá en una fiesta.

Padre e hija decidieron asistir juntos a la fiesta organizada por unos amigos cercanos a la familia. En el lugar cada uno se separó y se mantuvo con su grupo, ya sea conversando, comiendo o tomando; sin embargo, nadie imaginó lo que ocurriría.

Horas antes de asistir a la celebración, la joven le había comentado a su papá que no tomaría bebidas alcohólicas porque no le gustaba y lo detestaba, asimismo, no cedería ante la presión de sus amigas.

Cuando ambos estuvieron en la fiesta, todo cambió, lo cual se ha vuelto viral rápidamente en Facebook. La muchacha se juntó con sus amigas y se animó a tomar unas copas de alcohol; sin embargo, sorprendió al decidir agarrar una botella.

Una amiga de la protagonista del viral de Facebook cogió una botella de whisky y lo puso cerca de la boca de la joven. Tras varios minutos, echó el contenido para que pueda beber y no se percataron el padre estaba mirando con atención lo que hacía su hija.

“¡Mira la cara de tu papá!”, expresó una amiga al ver la curiosa reacción del señor cuando vio tomando a su hija. Como se aprecia en las imágenes, el padre miraba de una lado a otro para ocultar su nerviosismo con la travesura de la chica.

El video viral fue publicado en una página de Facebook logrando más de 693 000 reproducciones y varios comentarios de usuarios, quienes no pararon de reír con la graciosa escena protagonizada por la joven tras ser captada por su papá en la fiesta.

Aquí te dejamos el video viral de Facebook:

