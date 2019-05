Facebook: Joven angustiado piensa que su ex novia le hizo brujería y reacciona de la peor forma [VIDEO]

Un video viral en YouTube donde un joven es el protagonista ha causado gran sensación en redes sociales. Y es que se muestra la terrible reacción que tuvo, luego de acusar a su ex pareja de haberle hecho brujería. El clip ha dejado sorprendido a miles de usuarios de Colombia, México y Estados Unidos.

Un joven colombiano que había terminado con su enamorada de nombre Yurani, quedó con el corazón roto. Tras varios días, no soportó más y tomó una radical decisión que se hizo viral en YouTube y otras redes sociales.

El sujeto llegó hasta las afueras de la casa de Yurani, en Cali, Colombia, y entre gritos le reclamó. "¡Yurani, vos me amas!", se le escucha decir al joven, mientras golpea su bicicleta contra el suelo en repetidas ocasiones.

Pero no solo eso, el joven que fue grabado por uno de los vecinos de Yurani, también aseguró que ella le había hecho brujería y que por eso estaba actuando de esa forma tan desesperada. "Vos me hacés brujería, y me dejás (…) ¡no me dejés, Yurani!"

Miles de usuarios de YouTube se divirtieron a carcajadas con la forma en la que reaccionó el muchacho luego de que su relación finalizara. El chico finalmente coge su bicicleta y se va del lugar.

Aquí abajo te dejamos el video viral que ha causado varias risas en los internautas. Mientras que arriba podrás ver nuestra notagalería en donde verás las mejores imágenes del video.