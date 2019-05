Facebook: Tuvo que cuidar un bebé robot como tarea y terminó pidiendo ayuda a gritos [FOTOS]

A través de Facebook, se hizo viral la historia de una adolescente que experimentó un episodio casi traumático luego de cuidar a un bebé robot como tarea escolar de un curso denominado “Educación infantil”, en el que le encomendaron cumplir el rol de una madre por unos días, y realizar cada una de las actividades que las mamás hacen cuando tienen un hijo recién nacido.

Como era de esperarse, el trabajo escolar de cuidar al muñeco robot como si fuese un hijo no sería nada fácil para los alumnos, no obstante, Olivia Cole, de 15 años, pensó que sería una labor sencilla por la que no padecería mucho y que pasaría la asignatura con honores. De alguna forma, creía tener la experiencia suficiente siendo la hermana mayor de tres niños, pero la realidad que la esperaba estaba muy lejos de su expectativa.

Foto: Facebook

Y es que, según contó la mamá de Olivia, apenas tuvo en sus brazos al bebé robot, la adolescente atravesó una situación de sufrimiento y estrés tan agobiante que no dudó en compartirla por redes sociales a través de diversas fotos en Facebook.

“Conozcan a William. Es el bebé interactivo que Olivia debe cuidar para una clase. Lo ha tenido desde el viernes en la noche y ahora está completamente exhausta. Está dispuesta a rendirse y quiere regresar a William (o incluso lanzarlo)”, escribió la mujer junto a las fotos de Olivia, que mostraban su cansancio y angustia cuidando al bebé robot como una mamá.

La mamá de la adolescente detalló que cada vez que su hija se sentaba a comer, Willian lloraba y Olivia debía parar todo lo que estaba haciendo para atenderlo. Incluso, tuvo que calentar su comida tres veces para poder almorzar.

El momento límite para la adolescente llegó cuando una madrugada sintió que ya no podía más y que necesitaba descansar, por lo que acudió a su madre en busca de ayuda.

Foto: Facebook

“Llegó a mi cuarto a eso de las 3:00 a.m. Olivia lloraba mientras le daba biberón. Me rogó que la ayudara. Todo lo que quería era dormir por unas horas”, relató la mamá, quien agregó que pese al esfuerzo de la chica, terminó reprobando la tarea, y solo alcanzó un 65% en el cuidado de su bebé, por lo que debió volver a casa con un nuevo muñeco hasta que lograra el 100% de la clasificación.

La fotos de la adolescente se han hecho viral en Facebook y han originado varias reacciones por parte de los internautas, quienes señalan que es una buena forma de prevenir los embarazos adolescente.

Para ver las fotos de esta peculiar historia difundida por Facebook, solo debes deslizar hacia la izquierda en la foto principal de la nota.