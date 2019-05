Game of Thrones: Asiático hace cosplay de Daenerys Targaryen y 'detalle' causa repudio de fans [FOTOS]

Este domingo 19 de mayo se estrena el último capítulo de Game of Thrones, una de las series más taquilleras de los últimos años la cual llega a su fin luego de 8 años. Un joven asiático decidió vestirse como Daenerys Targaryen y se ha ganado el repudio de todos los fans por un inesperado detalle en su indumentaria.

Lowcostcosplay es un joven asiático que está acostumbrado a sorprender a todos sus seguidores de Instagram con sus disparatados cosplays de bajo presupuesto. Sin embargo, esta vez el joven superó todos los esquemas y se vistió como Daenerys Targaryen junto con su poderoso Drogon.

Y es que tal como se puedo apreciar en las imágenes que son virales en Facebook, el muchacho se vistió como Daenerys Targaryen pero en lugar de colocarse un broche de dragón en su hombre, el joven asiático utilizó un dibujo de un falo para graficar este pendiente.

El hecho no pasó desapercibido por los fanáticos de Game of Thrones quienes no dudaron en descargar toda su ira contra el joven asiático. En la parte superior te dejamos las imágenes de este “desagradable” cosplay que ya está en boca de todos los fanáticos de GOT.