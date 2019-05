Facebook viral: Perrita ve que su cachorro no puede salir de acequia y arriesga su vida para salvarlo [VIDEO]

Conmovedor. Un video viral de Facebook mostró el tenso momento que vivió una perrita cuando se percató que su cachorro había caído en una acequia y no lograba salir del estrecho lugar. Desesperada daba brincos por el lugar e iba planeando la mejor estrategia para salvar a su pequeño antes que se active el canal de regadío.

En la grabación viral de Facebook aparece la perrita de raza Border collie merodeando por el extenso bosque en busca de su travieso hijo, quien en un descuido se le escapó a su dueña y a ella. Las imágenes virales que verás a continuación resaltarás el gran amor de una madre sin importar la especie.

Una vez que logra encontrar a su cachorro en el canal de regadío, la perrita no se desespera e idea un plan para recuperarlo sin que nadie salga herido. El video compartido en Facebook no tardó en convertirse en viral, ya que muestra la increíble técnica que utilizó el can para salvar a su hijo.

La madre ingresó a la zanja y cogió con su hocico la correa de su hijo para jalarlo con todas sus fuerzas y subirlo a la superficie. Según los expertos, la raza Boder collie es reconocido por su facilidad para ser entrenado. A esto se suma, la gran inteligencia u obediencia que en todo momento los acompaña.

Por otro lado, los usuarios en Facebook no dudaron en resaltar el gran sentimiento de ternura que poseen los perros comparado con el amor de una madre. Cabe precisar que la perrita protagonista del video viral en todo momento se mantuvo acompañada por su dueña, quien no paró de grabar el conmovedor rescate.

En tan solo una semana, el video viral de Facebook recaudó más de 15 millones de reproducciones, cerca de 600 000 compartidos y 8 000 divertidos comentarios. “Una vez más, los animalitos demuestran su grandiosa capacidad de amar”, “Los animalitos son mejores que las personas cuiden y amén a los animales”, expresaron.

Mira aquí el video viral de Facebook:

