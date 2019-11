YouTube viral: Perro no soporta escuchar la serenata de su amo y hace lo impensado [VIDEO]

Morirás de la risa. En YouTube se compartió un video viral que está causando furor en miles de usuarios, el cual tiene como principal protagonista a un perro, que no quería escuchar las canciones interpretadas por su dueño.

Como era costumbre, los amos del travieso perro planeaban una reunión familiar, con la intención de compartir un almuerzo y un poco de música. Sin embargo, uno de los parientes se percató de la curiosa reacción del animal en la fiesta.

Varios miembros de la familia habían llevado sus instrumentos musicales para tocar después de comer. Con gritos y aplausos, los mayores empezaron con el espectáculo y una persona era la encargada de registrar las imágenes para publicarlas en YouTube.

El dueño del perro estaba tocando la guitarra mientras sus hermanos lo acompañaron con la serenata. Los familiares quedaron encantados con el show musical, pero hubo uno que no estaba de acuerdo.

Como se aprecia en las imágenes de YouTube, el perro estaba tirado en el suelo y tapándose las orejas porque no soportaba la bulla que estaba haciendo su amo con sus familiares. Sus patas delanteras se las colocó en la cabeza.

A pesar de la bulla, el perro se quedó quieto esperando a que termine la música. Los integrantes de la familia quedaron sorprendidos con la escena protagonizada por la mascota de la casa, lo cual se ha vuelto viral rápidamente.

El video viral publicado en YouTube ya cuenta con miles de reproducciones y comentarios de usuarios, quienes se sintieron identificados con la travesura realizada por el perro, que no quería escuchar la serenata interpretada por su dueño.

Aquí te dejamos el video viral de YouTube:

La curiosa reacción del perro se volvió viral en todas las redes sociales, como Facebook logrando similar cantidad de reproducciones. Firulais 502 fue la página responsable de compartir la divertida escena.

