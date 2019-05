Google Traductor: J Balvin fue 'troleado' por aplicación con polémico resultado [FOTOS]

Google Traductor volvió a ser punto de críticas. No hay alguna duda que J Balvin es uno de los cantantes más reconocidos en la actualidad; no obstante, el artista colombiano no ha podido esquivar a la plataforma y terminar troleado por la aplicación de Google Translate, que arrojó un polémico resultado cuando una fanática colocó su nombre.

El músico de nacionalidad colombiana ha destacado por su trabajo y varias de sus canciones suenan en las importantes emisoras de radio a nivel mundial. Recientemente confirmó una serie de conciertos en Estados Unidos con su Arcoiris Tour.

Asimismo, en la última edición de los Premios Heat realizado en Punta Cana, en República Dominicana; el intérprete de ‘Ginza’ fue el máximo ganador en cuatro categorías. Incluso llamó la atención por su look inspirado en un tigre.

Por ello, una joven fanática del género urbano decidió escribir el nombre del cantante colombiano en Google Traductor y no imaginó que la aplicación arrojaría un insólito resultado que la dejó sorprendida.

La polémica frase que salía tras escribir el nombre de J Balvin en Google Traductor fue de “c facturas” en el idioma urdu al español. Miles de fanáticos del cantante vieron las fotos y quedaron sorprendidas.

Sin dudarlo, realizó las capturas de pantallas del curioso resultado que lanzó Google Traductor y lo compartió en sus redes sociales, como Facebook y Twitter. En esta nota podrás ver las imágenes, solo tienes que deslizar hacia la izquierda.

Como podrás apreciar en las fotos, el artista del género urbano conocido en el mundo como J Balvin fue ‘troleado’ de la peor manera por la aplicación de Google Traductor y el resultado ya es noticia en las redes sociales.

Video viral de J Balvin con su canción Mi gente

Una de las canciones más conocidas de J Balvin es ‘Mi gente’, donde lo acompañan el también cantante Willy William. El videoclip publicado en YouTube ya cuenta con 2 mil millones de reproducciones.

Te dejamos otro de los grandes éxitos musicales del cantante colombiano J Balvin, quien interpretó este tema con los, ya conocidos reggaetoneros, Zion y Lenox. La canción 'otra vez' se ha convertido en una de las más escuchadas en las discotecas de México y Colombia.

En esta nota te compartimos el reciente éxito musical de J Balvin junto con la cantante española, Rosalía. 'Con altura' es el nombre de la canción que tiene hasta el momento más de 160 millones de reproducciones en YouTube y se vuelto viral en miles de usuarios.