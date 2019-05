Instagram: doble de Angelina Jolie hace sexy cosplay de Lara Croft y enamora a todos [FOTOS]

Miles de fanáticos de Angelina Jolie se han enamorado de una chica que publicó en Instagram una serie de sensuales fotografías en la que podemos apreciar su atrevido cosplay de Lara Croft, el personaje que la exesposa de Brad Pitt hizo en la película Tomb Raider.

Si nunca viste la película de Angelina Jolie, debes saber que este filme está basado en una popular saga de videojuegos llamada 'Tomb Rider' que tiene como protagonista a Lara Croft, una especia de buscadora de tesoros muy temeraria.

Pese a que la película de Tomb Rider tuvo críticas negativas (19% en Rotten Tomatoes), años después se realizó una secuela que también fue protagonizada por Angelina Jolie, quien todavía es recordada por ese papel por sus fans en Instagram.

Aunque no lo creas, la película de Tomb Rider tuvo un reboot en 2018 que no fue protagonizado por Angelina Jolie, sino por la actriz sueca Alicia Vikander. Este filme tuvo críticas mixtas, algunos lo odiaron, pero otros dijeron que no estaba tan mal.

Si bien la recepción de ambas películas no fue del agrado de la mayoría, los fans de Angelina Jolie la recuerdan con cariño, incluso una chica no dudó en hacer un sexy cosplay de Lara Croft y publicar las fotos en Instagram, donde se viralizaron.

