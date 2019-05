Whatsapp: Intenta salir con otro chico y su exnovio le arruina la cita de la peor forma [FOTOS]

No lo podía creer. Una polémica conversación de WhatsApp se hizo viral en las redes sociales durante las últimas horas, al mostrar la manera en que el exnovio de una joven arruina, en solo segundos, una cita de ella con su nueva pareja en venganza por haber terminado con él.

Esta historia viral de Whatsapp fue compartida por el canal de Youtube “Historias de Textos” y ya tiene miles de reacciones por parte de los usuarios, quienes se han divido en dos bandos de apoyo para los protagonistas de esta pintoresca historia.

Como se ve en las imágenes del chat, la joven que, finalmente, termina siendo la víctima de esta historia de Whatsapp, está hablando con su nueva pareja, de nombre augustín, quien le propone una romántica cita en la playa.

La joven se emociona y, sin dudarlo, acepta la idea. No obstante, su expareja, a quien lo tiene de contacto como “Innombrable”, empieza a escribirle preguntándole si ya estaba saliendo con una nueva pareja, pero ella le pide que no se meta en su vida, pues ya no tienen ningún tipo de relación.

Ante la insistencia de su exnovio, la joven termina afirmando lo que este sospechaba, pero le deja en claro, que él es el menos indicado para reclamarle porque no tuvo ningún reparo en salir con otras chicas cuando mantenía una relación con ella. Sin embargo, el exenamorado no se queda tranquilo y hace algo para arruinar la nueva relación de la joven.

Como se ve en las capturas del chat de Whatsapp, la nueva pareja de la chica empieza a reclamarle el no haberle contado la relación con su exnovio, ya que este le acaba de decir que aún mantenían una relación.

Pese a que la joven termina confesándole que solo lo “ama” a él y que su exnovio ya no es parte de su vida, el nuevo pretendiente de la joven cancela la cita y da por finalizada la relación hasta que ella “arregle las cosas” con su expareja.

