Facebook viral: Perros dedican tierno mensaje para sus mamás por el Día de la Madre [VIDEO]

Te robará el corazón. En Facebook se compartió un video que ha hecho emocionar a miles de usuarios y que tiene como protagonistas principales a varios perros, que dedicaron un mensaje especial por el Día de la Madre.

“¡Feliz dia a todas las mamis caninas! Un fuerte abrazo de parte de sus hermosos perrohijos”, se lee en la descripción de las imágenes de Facebook publicadas por la página Firulais 502 que tiene miles de reproducciones.

Como cada segundo domingo de mayo se celebra el Día de la Madre y varios aprovechan en realizar publicaciones dedicadas para sus mamás. Por ello, un ingenioso joven decidió crear un tierno mensaje para las mujeres, quienes son las responsables de sus cuidados y darle cariño.

“Querida mamá”, es la frase que empieza en el emotivo mensaje de los perros hacia sus mamás humanas. Cada animal aparece con una cartel diferente que fue colocado en el suelo, tal como se aprecia en el video de Facebook.

“Gracias por quererme como soy, por dejarme subir en tu cama, por reírte de mis travesuras y perdonarme por morder tus zapatos”, son las frases de amor que supuestamente mencionan los animales para sus mamás.

“Por entender mi lenguaje y soportar mis ladridos nocturnos. No me imagino los días sin tus abrazos. No hablo, pero amo y cuando se ama no se necesitan palabras. ¡Feliz día de las madres!”, continuó el mensaje que se ha vuelto viral rápidamente en Facebook.

Varios usuarios aprovecharon en enviar mensajes alusivos a esta fecha especial y colocaron sus fotos junto con sus queridas mascotas. “Ser mamá de hijos peludos es lo más gratificante del mundo”, “Mi tres niños perrunos también me felicitaron”, “Como no amarlos si son hermosos”, son algunos de los comentarios en Facebook.

Mira aquí el video viral de Facebook: