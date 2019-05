Facebook: anciano revela ‘truco’ para nunca quemarse al freír pollo y genera aplausos de miles [VIDEO]

Un anciano se ha ganado el cariño y respeto de miles de usuarios de Facebook tras revelar su más grande ‘secreto’ para nunca quemarse con el aceite caliente que salta al freír pollo a altas temperaturas.

En Facebook, el hombre de avanzada edad se dio el tiempo para revelar con lujo de detalles cómo él cocinaba el pollo y se ha ganado el aplaudo de cientos de usuarios por un pequeño pero significativo detalle.

Facebook ya se ha convertido en la red social preferida por cientos de usuarios para compartir todo tipo de ‘trucos’ y videos curiosos que muchas veces llaman la atención de millones de usuarios. Esta vez, un anciano utilizó dicha plataforma social para compartir su secreto mejor guardado para jamás quemarse con el aceite caliente que salta al freír pollo.

El extraño ‘truco’ del hombre ya ha sorprendido a más de uno en Facebook puesto que jamás se les hubiera ocurrido esto que a continuación te explicamos. El hombre de avanzada edad explicó que con ayuda de una botella plástica él suele freír pollo y con ello ayudar a su esposa en la cocina.

¿Cómo así? Pues bien, tal como podemos apreciar en el video que ya cuenta con millones de reproducciones en Facebook, el anciano hizo un agujero a una botella e introduce su mano en ella, esto para que el aceite que surge de dicho alimento no lo llegue a tocar y lastimar por el calor inmenso que tiene.

Este inesperado ‘hack’ ha sorprendido a cientos de usuarios de Facebook, quienes no dudaron en halagar el ingenio y creatividad que tuvo el anciano para freír dicho alimento; sin embargo, esto no es todo ya que los cibernautas no se lo pensaron dos veces y felicitaron al hombre por ayudar a su esposa en los quehaceres del hogar.

En la parte superior te dejamos algunas capturas del inesperado ‘truco’ que ya es tendencia en Facebook y otras redes sociales donde el anciano ya es ‘famoso’.