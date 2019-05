WhatsApp: Chica quería hacer una broma a su novio, pero él revela un íntimo secreto [FOTOS]

Quedó con el corazón roto. Una joven intentó hacerle una pesada broma a su enamorado cuando estaban conversando por WhatsApp, pero no imaginó que él terminaría confesando un íntimo secreto que la dejó destrozada.

La página de Facebook llamada Hembra que se Respeta fue la responsable de compartir las capturas de pantalla de WhatsApp, que han dejado impactados a miles de usuario, ya que sin querer se enteró de la infidelidad de su pareja.

Como podrás apreciar en las imágenes que se han virales en redes sociales, la muchacha se comunicó con su enamorado por WhatsApp para realizar una dura pregunta. “¿Me fuiste infiel?”, escribió acompañado de un emoticon, y al minuto obtuvo respuesta de su pareja.

“Obvio que no amor”, respondió el joven enamorado ante la interrogante de su pareja, quien tenía la intención de realizar una divertida broma; sin embargo, se tuvo que poner seria para que pueda creer su mentira.

La joven protagonista del viral escribió otra vez y le insinuó a su novio que tenía una fotografía que dejaría en evidencia su supuesta infidelidad. “Pues tengo una imagen que dice lo contrario”, transcribió en WhatsApp.

Pero la mujer no esperaba que su pareja termine revelando su infidelidad con su mejor amiga. “¡Amor! Todo tiene una explicación. Yo no sabía lo que hacía. Estaba muy borracho y amanecí en la casa de tu amiga, desnudo y ella me tomó fotos”, manifestó el joven.

Ante la revelación de su novio, la chica envió una imagen con la frase que decía “lo contrario”, ya que formaba parte de su broma. Ella no volvió a escribir y solo decidió colocar unos puntos suspensivos para mostrar su decepción.

La conversación filtrada de WhatsApp en las redes sociales dejó en shock a miles de usuarios por la terrible historia de la chica, quien se enteró de la peor forma de la infidelidad de su pareja con su mejor amiga.

En la parte superior de esta publicación te compartimos las capturas de la conversación de WhatsApp, que se han generado todo tipo de comentarios en redes sociales, como Facebook, Twitter y YouTube.