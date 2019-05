Facebook viral: Su novia atrapa ‘bouquet’ y él huye despavorido de futuro compromiso [VIDEO]

Terminó con los crespos hechos. Un video compartido en Facebook mostró el preciso momento en que una chica atrapó un ‘bouquet de novia’ en boda, pero se desilusionó al darse cuenta que su novio no compartió su felicidad por el futuro compromiso y huyó despavorido de la escena.

El protagonista de esta historia no dudó en compartir en su cuenta de Facebook el preciso instante en que su novia se disputaba con otras invitadas 'rivales' el bouquet que la novia estaba a punto de lanzar en la celebración de su boda; sin embargo, grande fue su sorpresa cuando se percató que su amada logró capturar el ansiado objeto. ¿Qué hizo? el joven no pudo contener su nerviosismo y huyó despavorido de la escena dejando bien en claro que no desea 'ataduras' en su vida.

Como se sabe, el que la novia lance su bouquet en el día de su matrimonio es una tradición que se ha mantenido durante muchas décadas y es infaltable que las chicas solteras tengan la esperanza de atrapar el ramo y así ser la próxima en llegar al altar.

Un video viral compartido en Facebook muestra la ilusión rota de una mujer que asistió a la boda de su amiga con su pareja. ¿Qué pasó? al lograr atrapar el 'bouquet de novia', el novio no midió las consecuencias de sus actos y se escabulló sin remedio.

La boda que se registró en México acaparó la atención de países como Estados Unidos, Brasil y otras partes del mundo, donde miles de usuarios en Facebook lamentaron el terrible momento que vivió la mujer por la culpa de su novio. “Pobre chica, fácil es decirle que no quiere casarse y punto”, “Creo que el tipo es muy supersticioso”, “¡Qué vergüenza! Si mi novio me hace tal cosa, lo mato”, fueron los comentarios más resaltantes en las redes sociales.

Al final del clip de Facebook se aprecia cómo la decepcionada mujer mira con furia a su novio que acababa de empujar el bouquet de novia que iba directamente a sus manos. Claramente, la novia lo interpretó como un mensaje que su prometido no quería casarse en un futuro.

Tras llevar a cabo el vergonzoso momento, el hombre solo atinó a retirarse rápidamente de la escena, ya que no quería recibir los golpes de su iracunda novia, quien no iba a quedarse tranquila con tremendo desplante que experimentó en la boda de su mejor amiga. Esta épica escena ha provocado que el video de Facebook sea visto por más de 84 millones de reproducciones.

Mira aquí el video viral compartido en Facebook:

