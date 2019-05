Facebook viral: Chica festeja su cumpleaños rodeada de amigas, sufre maldad y es el hazmerreír [VIDEO]

Un video de Facebook mostró el vergonzoso momento que le tocó vivir a una chica que festejó su cumpleaños rodeada de amigas en el patio de su hogar. El conmemorar un año más de vida es una práctica que se realiza en diferentes partes del mundo, pero en algunos casos, tus amigos te pueden hacer pasar un incómodo momento, tal y como le ocurrió a esta joven.

En las imágenes de Facebook se aprecia a un grupo de jóvenes celebrar el cumpleaños de su amiga; sin embargo, todo se torna un poco complicado, luego de cantarle el famoso ‘happy birthay’. Lo que se convertiría en una tarde especial, la joven terminó viviendo el peor momento de su vida.

Bajo la atenta mirada de decenas de invitados que celebraban el cumpleaños de la chica, su mejor amiga que se encontraba a su lado, no midió las consecuencias de sus actos e impactó la torta contra su cara.Inmediatamente, la madre de la homenajeada intentó darle un ‘manotazo’ a la escurridiza joven que escapó del lugar. Video de Facebook tiene miles de reproducciones.

La cumpleañera terminó muy avergonzada, luego que su mejor amiga logró impactar la torta en la cara y terminó siendo el hazmerreír de todos los invitados. La joven no le quedó más remedio que limpiarse el rostro con la ayuda de sus demás invitados, quienes no dudaron en grabar el momento y compartirlo en Facebook.

Miles de usuarios en Facebook no escatimaron a la hora de burlarse del trágico momento que arrancó más de una carcajada. “Pobre chica, en el día de su cumpleaños fue víctima de la travesura de su mejor amiga”, “A eso tipo de personas no llamaría mejor amiga”, “Eso no se hace, en el cumpleaños de una persona”, “Los invitados parecen que disfrutan del momento”, se puede leer en las redes sociales.

Mira aquí el video viral que se compartió en Facebook: