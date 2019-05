Facebook: Fanáticos de Game of Thrones hacen viral hilarantes memes sobre el último capítulo [VIDEO]

Como cada domingo, Facebook volvió a convertirse en la plataforma predilecta donde se publicaron los memes que tratan sobre el nuevo capítulo de la octava y última temporada de Game of Thrones.



La súper producción de la cadena de televisión HBO ha presentado muchos cuidados para evitar las filtraciones sobre sus escenas. No obstante, los resultados fueron infructíferos ya que para el cuarto capítulo no se conoció solamente algunas imágenes que daban un atisbo del desarrollo de la serie sino que se reveló el capítulo entero.

Asimismo, esto no fue motivo para que los más acérrimos seguidores de Game of Thrones sepan ponerse a buen recaudo y determinar que es conveniente cerrar todas sus redes sociales hasta las 20:00 h (hora peruana) que significaría el lanzamiento del capítulo.



Una vez pasada toda la efervescencia del capítulo del cuarto capítulo de Game of Thrones que trató sobre la batalla entre Daenerys Targaryen y Cercei Lannister con la intención de hacerse del Trono de Hierro fue Facebook la red social donde los memes se divulgaron generando más de una burla en los cibernautas.



Una de las escenas que más provocó estupor en los fanáticos fue cuando se exhiben a los supervivientes de la Batalla de Winterfell que se encuentran rindiendo homenaje a sus fallecido en guerra. Además, los memes de Facebook hacen referencia a al funeral masivo donde participaron Jon Snow y Daenerys y Samwell Tarly cuando se aproximan a encender las piras de fuego.



Para disfrutar de los más selectos memes de la serie sírvase a dirigirse a la parte superior de la galería y deslice las imágenes una por una.