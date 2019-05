YouTube viral: joven realiza increíble truco para que lo despierten y no pasarse de paradero [VIDEO]

Si usted suele quedarse profundamente dormido o dormida cuando viaja en el transporte público y termina pasándose varios paraderos para finalmente llegar tarde –además de cansado- a su destino, ahora conocerá la solución a su dilema en un video de YouTube que llamó la atención por su eficacia.



La publicación de YouTube, como no podía ser de otra manera, fue realizada por un testigo que mostró su sorpresa al distinguir como un joven que iba sentado en un transporte público se encontraba infranqueablemente en los brazos de Morfeo supo prever su sueño y dejó una nota a sus congéneres.

Sucede que el joven protagonista del inusual hecho se encontraba utilizando una gorra con visera plana nada ordinaria, ya que en la parte superior colocó un cartel electrónico donde solicitaba la solidaridad para que lo despierten en el correcto paradero.



“Wake me up before i go… past 34th Street” (“Despiértame antes de irme… pasando la calle 34”, por su traducción del inglés), fue el mensaje que resaltaba de la gorra y que viene siendo todo un éxito en YouTube ya que cientos de usuarios se encuentran en la búsqueda del negocio donde ofrecen estos artefactos.



¿Se animaría a usar un gorro de este tipo que avise donde le pueden levantar para evitar que se pase de su paradero? Probablemente este sea una alternativa que le permitirá ahorrarse aciagos momentos y al fin podrá descansar plácidamente.



A continuación le dejamos la publicación desde un perfil en Twitter:

Cuando te pegues una noche entera jugando a la consola, haz como este hombre que vive en el 2600 pic.twitter.com/3bNhsden7a — MediaMarkt Games (@MediaMarktGames) May 5, 2019

Video: MediaMarktGames