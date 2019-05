YouTube viral: gato encuentra a una niña dormida sobre el suelo y su acción desconcierta a todos [VIDEO]

No podrá contener la ternura ni la emoción luego de saber la siguiente historia que fue registrada y publicada en YouTube. ¿Qué podría hacer un gato cuando encuentra a una niña durmiendo sobre el suelo? Aprecie el video y permítase sorprenderse.



Los animales que se convierten en mascotas sin duda logran a ser parte de una gran cantidad de emotivos recuerdos que aglomeramos en una pulcra zona de nuestra niñez y hasta juventud.

Es común haber tenido en algún momento una mascota que sea un perro, gato, algún canario, un ocurrente pato u otro animal parecido con el que se disfrutó amenas tardes de juegos y experiencias atestadas de sonrisas.



La publicación de YouTube expone la historia de una niña de 6 años que, según lo explicado en la plataforma virtual, terminó rendida luego de varias horas de juego y no tuvo mayor reparo en quedarse dormida en la sala de su hogar.



Es así que su padre la encontró sobre el suelo de la sala y decidió grabar el momento de cómo la llevaría a su habitación con la intención de mostrarle al día siguiente todo el periplo que realizó; sin embargo, la aparición imprevista de su gato cambió la escena premeditada.



Cuando el pequeño minino también encontró a la menor de edad se mostró muy distinto a cómo se comporta normalmente; con un actitud displicente y hasta apática. Ahora el animal era otro ya que en el material audiovisual de YouTube se distingue como llena de cariños y mimos a su dueña.



La actitud inesperada del animal causó impacto en los usuarios quienes no salían de su asombro al ver como emanaba un afecto que usualmente no hace. A continuación el video desde una publicación en Twitter.