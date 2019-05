Facebook: hombre compra una vaca, pero cuando la ausculta se lleva dolorosa sorpresa [VIDEO]

Video viral de Facebook dejó a más de un usuario con el ceño fruncido al presenciar las dolorosas imágenes que tiene como protagonista a una ocurrente y vigorosa vaca que se resista a recibir afecto y menos a ser sometida.



Se conoce al Kung-fu como una disciplina completa de lucha cuyo origen se remonta a la nación oriental de China y cuya etimología quiere decir “habilidad o maestría”. Hoy en día es una disciplina que es practicada en varias naciones alrededor del mundo y conforme se aprecia en el video de Facebook, ahora hasta las vacas se animan a realizar sus movimientos.

El video que acaparó la atención de miles de cibernautas en Facebook tiene como protagonista a una vaca que no tiene nada de dócil y evidencia con severas arremetidas su incontrolable carácter.



Sucede que un granjero que reside en Cañete, provincia de Lima (Perú), compró una menuda vaca en una feria local con la finalidad de que le sea útil para arar sus tierras de cultivo. No obstante, cambió de parecer intempestivamente al notar el comportamiento hostil del animal.



Al momento que el hombre se disponía a empujar a la vaca para hacerlo ingresar a un vehículo recibió inesperadamente un golpe con la pata derecha del animal. El sujeto terminó sucumbiendo en el suelo ante la mirada absorta de testigos.



La publicación de Facebook se volvió viral rápidamente por sus singulares imágenes y como no pudo ser de otra manera también dejó sin palabras a los cibernautas. El siguiente video verá una recopilación de otros momentos donde estos mamíferos presentan un comportamiento extraño y que para algunos ronda lo irrisorio.