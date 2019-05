Facebook: dejó a su perro para que lo cuide de un robo, pero detalle en el can causa risas [VIDEO]

Para miles de usuarios de Facebook no es ningún misterio que la delincuencia ha aumentado considerablemente en diversos países del mundo y es por ello que hay que estar muy atentos cuando intentamos retirar dinero de un banco o un cajero automático.

En Facebook, un joven ha sorprendido y ha causado risas en miles de usuarios al compartirse una serie de imágenes del ‘gigantesco’ can que lo cuida para que ningún ladrón se acerque y pueda lastimarlo. Sin embargo, un detalle en el perro ha hecho que genere burlas en lugar de respeto.

Genera burlas en Facebook. Una serie de fotografías compartidas en dicha plataforma social han generado que miles se mofen de la apariencia del can puesto que dicho ‘perro guardián’ resultó ser un tierno perrito que decidió cuidar a su dueño de la presencia de algún extraño.

Tal como se reveló en Facebook, el animal se puso en dos patas y decidió cuidar a su dueño a toda costa a fin de que nadie se le acerque. Es en este momento que un transeúnte vio esta curiosa escena y no dudó en sacarle algunas fotografías para poder compartir este hecho en redes sociales donde miles ya reaccionaron al hecho.

“Pobre perrito, no puede ni con su alta y va defenderlo”, “La intención es la que cuenta, lindo el perrito”; fueron algunos de los comentarios que se registraron en Facebook, red social donde si bien algunos se burlaron del can, otros lo felicitaron por sus ganas de ayudar a su dueño pese a no contar con un gran tamaño para intimidar a los delincuentes.

En la parte superior podrás revisar algunas de las imágenes que se registraron en Facebook, donde el perrito ya es ‘famoso’.