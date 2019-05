Facebook: esposo sorprende a su amada con detalle para celebrar sus casi 90 años de matrimonio [VIDEO]

Sí existe el amor verdadero. Una pareja de ancianos que lleva más de ochenta y dos años de matrimonio sorprendió a cientos de cibernautas tras divulgarse un video de Twitter que cuenta su historia y que se volvió viral en países como México, Argentina y Perú.



El tránsito de lo que significa la vida enseña con el transcurrir del tiempo que no todo es color de rosa tal como si fuera un cuento de hadas. Los días de una persona, dependiendo de su edad y otros factores, usualmente están lleno de frustraciones, sonrisas, peleas, abrazos, entre otros.

Se puede afirmar que “vivir duele”, pero lo cierto es que tener vitalidad es una oportunidad que nos permite aprender a tocar un instrumento musical, un idioma, conocer otras culturas, revelar datos o hechos relevantes. No obstante, cada una de esas experiencias no está exento de episodios de lágrimas y aflicción.



En tiempos donde la tecnología abarca cada vez más aspectos en nuestro vida diaria y donde miles de cibernautas afirman que ya es un recurso indispensable, hay cada vez menos personas que narran sus experiencias de amor con triunfos en un matrimonio incólume al paso de los años, hasta que apareció el video viral de Twitter.



Tal como se aprecia en una publicación de Twitter de la cuenta de Russia Today se expone la historia de una pareja de ancianos. En las imágenes aparece una un hombre de China de 97 años de edad aproximándose a su preciada esposa con un ramo de flores para celebrar sus 82 años de feliz – y probablemente también aciagos momentos- matrimonio.



Trascendió que la pareja contrajo nupcias en 1937 cuando su país atravesaba una etapa de guerra lo cual provocó que no tengan una ceremonia adecuada y por ello es que casi 90 años después sus familiares determinaron festejar su amor tal como se merece.



A continuación el video de la publicación en Twitter de Russia Today.