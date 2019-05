YouTube viral: hombre queda aterrado al encontrar 'misteriosa criatura' devorando a su 'presa'

A través de un video que se compartió en YouTube, miles de usuarios en la plataforma quedaron en shock al ver el hallazgo que hizo un joven dentro de su vivienda. La 'misteriosa criatura' que apareció en el interior de una casa en Tailandia causó el pánico en los pobladores.

¿De qué animal se trataba? El video ha sido compartido por la cuenta ‘Viral Press’ en YouTube, donde miles de internautas que son amantes de los depredadores han reaccionado a través de sus comentarios. Este viral ha logrado tener mayor comentarios de los usuarios de México.

Tal como se aprecia en el registro de YouTube, una gigantesca serpiente invadió la casa de un joven, quien al hacer ‘zoom’ descubrió que el animal estaba devorando a otro reptil, una rana. En esta nota te compartimos el video viral.

"Escuché ruidos provenientes de debajo del edificio y fui a ver qué había sucedido. No esperaba ver una serpiente. Yo no era para molestarlo. Pero sé que no son peligrosos para los humanos, así que lo dejé allí", se leyó en la descripción de la publicación.

Aquí te compartimos nuestra notagalería que son las capturas del video viral en YouTube, recuerda que para ver las fotos, lo único que tienes que hacer es deslizar cada imagen hacia la izquierda.

Mira aquí el video viral de YouTube: